La baja de Espe Pizarro obliga a Fran Alonso a rebuscar nuevas opciones

El fútbol no está siendo justo con Espe Pizarro. Desde su llegada al Deportivo, la uruguaya apenas ha estado disponible por culpa de los problemas físicos. La primera lesión fue en el muslo izquierdo. Se dio cuando ni siquiera había empezado la competición y la apartó de los terrenos de juego durante dos meses. Se perdió las ocho primeras jornadas de Liga F y ahora, cuando estaba cogiendo ritmo, una lesión en el recto femoral vuelve a cortar su progresión. Se abre de nuevo la puerta a otras opciones, pues Espe Pizarro, sin llegar aún a su techo con la elástica blanquiazul, parecía haberse hecho un hueco en el once inicial.

Fran Alonso tenía, con la vuelta de la atacante charrúa, un problema menos. Tras recuperarse de su primera lesión, Espe firmó buenos minutos ante el Eibar y, sobre todo, contra el Levante. Sobre el verde de Riazor dejó patente su capacidad para encarar y, por su banda, el Deportivo encontró una vía ofensiva que antes solo hallaba en el flanco de Ainhoa. Ahora, el técnico madrileño debe volver a rebuscar una opción. Y con un margen de error mucho menor que al principio de temporada.

En las primeras fechas de Liga F en las que Espe Pizarro estuvo ausente, Fran Alonso incluso optó por variar el sistema. Tampoco tenía una baza que ahora sí que dispone. Porque la lesión de la ex del Eibar no fue la única que sufrió el Dépor. A ella se le sumó Millene, lo que provocó un combo de bajas que el entrenador blanquiazul intentó solucionar con un cambio de sistema.

La delantera brasileña volvió a una convocatoria ante el Madrid CFF, aunque todavía no estaba lista para disputar demasiados minutos. Durante esa jornada, las cuatro anteriores y la siguiente —Alhama, con Millene aún entre algodones—, el Dépor formó con dos puntas en ataque.

Las más factibles

Parece complicado que Fran Alonso vuelva a optar por esa disposición ofensiva, sobre todo porque el equipo ha demostrado sentirse más cómodo con una única referencia y dos extremos a los costados. De esta forma, la jugadora que más enteros gana para sustituir a Espe Pizarro es Bárbara. La zaragozana ha partido como titular en siete partidos, cinco de ellos con la charrúa lesionada.

Otra de las opciones que se vislumbra como posible es la de que Marisa y Millene compartan en el terreno de juego. No es la primera vez que ocurre. Ante el Atlético de Madrid, la jugadora cedida por el Real Madrid entró en la segunda mitad, pero no en detrimento de Millene. Marisa se ubicó en punta y la brasileña cayó a la banda izquierda, justo por la que terminó llegando el gol deportivista.

El Deportivo tiene además en sus filas una jugadora que se está ganando a pulso el apodo de “todoterreno”. Olaya, aunque su posición natural sea la de mediapunta, ya ha jugado de lateral, de mediocentro y de extremo. Apagar los fuegos del conjunto blanquiazul ya es una tarea que tiene controlada, de modo que suma una opción más a la lista de técnico blanquiazul.

Se le abre también la puerta del primer equipo a Michi Apóstol. La venezolana ya aprovechó para sumar más minutos en su casillero en el partido contra el Sevilla, al que Espe Pizarro acudió ya con molestias que le impidieron participar.

De todas formas, la charrúa, en los 179 minutos que ha podido disputar hasta ahora, ha demostrado unas características difíciles de suplir.