Fran Alonso: "Estamos en una posición en la que no nos sentimos con el agua al cuello"

Fran Alonso en la sala de prensa de Abegondo Javier Alborés

Fran Alonso analizó desde la sala de prensa de Abegondo la situación actual del equipo, que mañana se mide al Granada con varios interrogantes. Tal y como explicó el técnico blanquiazul, un cuadro vírico afectó al vestuario en esta última semana y son varias las jugadoras que todavía son duda para la jornada 13 de Liga F.

Equipo. “Está con muchas ganas, mucha confianza y ganas de establecer el crecimiento que hemos tenido en los últimos partidos. Queremos mejorar en las dos áreas, es donde tenemos más margen de mejora”.

Partido tras parón. “Dimos el fin de semana libre para que pudieran descansar, pero hemos hecho mucho trabajo táctico para poder mejorar en las dos áreas, estamos contentas con el trabajo, tenemos más control incluso contra equipos de mucho nivel. Espero que mañana se vea una mejora en esa faceta”.

Vuelta de Irene Ferreras. “No tengo el placer de conocerla, la conoceré mañana. Es una entrenadora a la que se le tiene mucho cariño en el vestuario, es la entrenadora del ascenso y estoy agradecido. Le deseo lo mejor a partir de mañana, mañana no”.

Situación. “No hay que ocultar que no es la situación que esperábamos, hemos tenido algunas actuaciones que no han estado al nivel que debemos representar. Hemos crecido, las jugadoras están con confianza, hemos cambiado esquemas y el modelo de juego para tener más control, sufrimos más a la espalda, pero tenemos una propuesta más atractiva. No hemos conseguido los resultados, pero el equipo está en una situación más cómoda. No nos conformamos, hay mucho margen de mejora. No es una situación límite”.

Personal. “Me siento muy implicado con el proyecto, muy respaldado tanto por el club como por las jugadoras. Se ve el hambre que hay por conseguir mejores resultados. La dinámica no es tan mala, aunque creemos que tenemos mejor equipo que los puntos que tenemos en la tabla. Esto es un maratón, no una carrera de sprint. No queremos sufrir por el descenso”.

Bajas. “Espe Pizarro se fue con molestias, estará a dos semanas de poder volver, no ha sido una cosa muy grave. Las demás han vuelto sin incidencias. Hemos tenido un proceso vírico y tenemos que esperar a mañana, porque hay algunas que están con un signo de interrogación”.

Trabajo psicológico. “Nos tenemos que centrar en la parte positiva, no tenemos las victorias que nos gustaría, pero estamos en una posición en la que no nos sentimos con el agua al cuello. Sentimos que estamos mejorando, estamos convencidas de que el número de puntos va a subir. No vamos a sufrir este año, tengo cero dudas”.

Granada. “El Granada viene de quedar quinto el año pasado, ya de por sí tiene muy buena inercia, han perdido a algunas jugadoras de mucha calidad, como Edna, pero tienen ese hábito de ganar que ya tenían el año pasado. Sobre todo su inicio de temporada ha sido muy bueno, es un equipo que propone un fútbol con buen trato de balón, atraer al rival para luego conectar con la dejada, y creo que son muy eficientes en jugar a ser muy verticales. Tiene bien trabajado cómo hacer daño al contrario desde el cajón y hay algunas individualidades que nos preocupan, pero creo que nuestro equipo tiene muy conocido al rival, tenemos gente aquí también que ha trabajado en el pasado con la actual entrenadora, sabemos algunos de los mecanismos que emplean”.

Partido de muchas emociones. “Hay muchísima ilusión, creo que no ha sido difícil gestionarlo, para nosotras son tres puntos más, tres puntos que queremos, todos los partidos, sobre todo en Riazor que es una motivación extra, encima nos sentimos fuertes, nos sentimos fuertes en casa Nos vemos muy fuertes en esa faceta, creemos que el hecho de tener a la afición ahí en casa nos da ese extra, las jugadoras se sienten así, yo me siento así. Creo que son tres puntos como otros, pero claro, son de casa, eso es lo que importa. El tema del pasado y de que venga Irene, pues creo que la jugadora lo que quiere son los tres puntos, por supuesto que después del partido se saludarán”.

Riazor, solo el Madrid CFF se llevó los tres puntos. “Pues de momento, hasta que alguien diga lo contrario, nos da bastante, con el Madrid CFF empatamos en el segundo tiempo y la razón por la que perdimos es por ser muy agresivas, meter delanteras e ir a por el partido, ir a por los tres puntos, no queríamos el empate. En esa ocasión nos salió mal y en una pelota parada nos marcaron el 1-2. Esa ha sido la única derrota. Nos sentimos muy bien jugando en casa. Ahí vamos a basar nuestra fuerza y a pesar de que, como digo, con ese proceso vírico no sabemos con quién vamos a poder contar o no, pero el equipo se siente fuerte, confiado y lo vamos a dar todo para intentar conseguir los tres puntos”.

Balance en su primer año como blanquiazul: “El primer año lo valoro de buena forma. Teníamos un objetivo que era muy difícil, pero cuando vine al proyecto es porque creía en el club, en las jugadoras, en la plantilla. Teníamos solo 6 puntos, era una situación difícil y nos salvamos con un partido de antelación. Lo hubiéramos firmado todos y todas. Ahora el equipo tiene que dar más, todos tenemos que dar más. Hay que dar tiempo, hemos cambiado el modelo de juego, nos convertimos en uno de los mejores equipos transitando. El club y nuestra afición quiere ver un Dépor más atractivo y estamos en esto”.

Presión por las expectativas: “Si alguna jugadora cree que tenemos que ser top 8 y ve que estamos a varios puntos de eso, sí que puede sentir esa presión. El objetivo top 8 es a medio plazo, este año queremos salvarnos cuanto antes y no entrar en esa lucha por el descenso. Queremos crecer y cuando lleguen los últimos meses ver por qué podemos luchar. Tenemos una plantilla mejor que la del año pasado. Cuando tengamos a toda la plantilla en forma, creo que seremos un equipo mucho más sólido”.

Ganar sería dar un golpe encima de la mesa: “Sí, yo lo considero así y las jugadoras también. Estamos a tres puntos de la octava posición, una victoria nos acerca a esa zona y nos aleja de la zona peligrosa. Sobre todo nos serviría para certificar la mejoría. El equipo ya no solo dentro, sino que la gente se sienta más segura de nosotros y de que el equipo va a acabar bien el año”.