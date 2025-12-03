El Deportivo regresa a Riazor para disputar la Copa

Athenea, Gaby, Peke y Merino celebran un gol al Valencia en la Copa de la Reina 2020-21 Patricia G. Fraga

Una vez conocido el rival (Real Sociedad), la fecha (21 de diciembre) y la hora (12.00) para los octavos de final de la Copa de la Reina, solo faltaba desvelar el escenario. El Campo Arsenio Iglesias de Abegondo y el estadio de Riazor eran las opciones. El club hizo público esta tarde que, a diferencia de la edición copera anterior, esta vez será Riazor quien acoja la eliminatoria entre el Deportivo y la Real Sociedad.

En el curso pasado, el Deportivo recibió primero al Betis, en la tercera ronda eliminatoria, en Abegondo. El conjunto blanquiazul apeó sin apenas complicaciones al cuadro bético y se plantó en los octavos de final, curiosamente ante la Real Sociedad. En aquel envite, también en Abegondo, el equipo 'txuri-urdin' logró el pase a cuartos merced a un solitario gol de Emma Ramírez. El Dépor, que no realizó un mal encuentro, pagó su falta de acierto y dijo así adiós al torneo del KO.

Esta vez, la Copa de la Reina vuelve a Riazor, escenario en el que el conjunto herculino tratará de hacerse fuerte para devolvérsela a la Real Sociedad y hacerse con el billete hacia los cuartos de final.

Primera y última vez

La última vez que el Deportivo pisó Riazor en la competición copera fue en febrero de 2020, también en unos octavos de final. En aquel duelo, fue el Valencia el que trató de asaltar el feudo blanquiazul, aunque estuvo muy lejos de conseguirlo. La escuadra coruñesa le endosó un 7-2 que le valió para plantarse en la siguiente ronda, en la que se medió al Barcelona y se despidió del torneo con una brillante actuación que hizo soñar al deportivismo. Hamraoui, sobre la bocina de la prórroga, terminó por borrar de un plumazo cualquier oportunidad del Deportivo.

Fue la última y también la primera vez que el Dépor, desde su creación en 2016, pisó el estadio de Riazor para disputar un partido oficial. Ahora, vuelve para tratar de mantener vivo el sueño de la Copa.