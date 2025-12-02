Ainhoa Marín: "Tenemos muchas ganas de este fin de semana, sobre todo de ver a Irene"

Ainhoa Marín vs Levante Germán Barreiros

Una vez más, la afición deportivista ha hablado. Ainhoa Marín ha sido distinguida con el premio Estrella Galicia como la mejor jugadora del mes de noviembre según los seguidores blanquiazules. La catalana reconoció tras recibir el trofeo que la situación del equipo no le permite estar “tremendamente feliz”, aunque aprovechó para agradecer la oportunidad de recibir el premio.

Cambios en lo personal con respecto a la campaña pasada. “Lo que ha cambiado ha sido poco. Ya lo comenté en la anterior que un poco a nivel físico, creo que estoy dando un paso adelante. Eso puede verse reflejado a nivel individual en el campo, en los últimos minutos, que noto que tengo mejores decisiones individuales. Ha cambiado poco, eso”.

Estado de la plantilla. “El equipo está bien. Tenemos un buen grupo y creemos que vamos a salir adelante, que los resultados van a darse. Esta forma de jugar nos está encajando mejor, nos sentimos mejor. Es verdad que necesita un proceso, pero no tenemos tiempo, la liga te da un tiempo limitado. Aun así el equipo está bien, tenemos muchas ganas de este fin de semana, sobre todo de ver a Irene, que es especial para nosotras. Tenemos ganas del partido”.

Cosas que mejorar. “Creo que en las dos áreas tenemos que mejorar mucho. Defensivamente en el área tenemos que ser muchísimo más contundentes, tener mejores despejes, ser más precisas ahí. Y en el área ofensiva tenemos que ser muchísimo más determinantes, tenemos que acabar las jugadas, golpear mucho más pase lo que pase porque así pueden suceder cosas ahí. Tenemos que ser mucho más determinantes. Lo estamos trabajando, llevamos la semana pasada y está incidiendo ahí. Esperemos que en este partido se pueda ver un cambio”.

Vuelta de Irene. “A Irene le tengo un cariño muy grande. Pienso que ha hecho muy bien al Dépor. Es una persona muy especial que individualmente me ha ayudado mucho. La voy a saludar como saludo a un amigo, es una más, tengo muchas ganas de verla, de ver su sonrisa. Es interesante jugar contra una entrenadora que ha sido parte de ti, a ver cómo plantea el partido. Tengo ganas de ver cómo lo resuelve”.

Lesión de Espe Pizarro. “En el partido contra el Levante se vio lo que es Espe. Es una jugadora que nos ofrece mucho desborde, sabe regatear y sale bien del duelo, eso nos genera muchas superioridades. Además, es muy determinante en las áreas, que es algo que nos falta y es algo que ella podría aportar. Ya está a tope para recuperarse, queda bastante liga y la tendremos con nosotras en cuanto se recupere”.

Ventaja o desventaja conocerse con Irene. “Somos otro equipo. Con Fran tenemos otro tipo de estructura, trabajamos otro tipo de cosas. También nos habrá analizado y es verdad que individualmente nos conoce, pero ventaja no pienso que tenga nadie. Somos once contra once y al final vamos a proponer cada una su estilo de juego. Jugamos en casa, así que creo que la ventaja la podemos tener nosotras”.