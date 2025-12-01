Un final de año tan corto como intenso

Henar conduce el esférico ante Núñez en el Deportivo-Levante Germán Barreiros

La temporada del Deportivo inició de forma intensa. Quizás más de lo esperado. Y no en el buen sentido de la palabra. Después de un mercado estival que a priori servía a la dirección deportiva para lograr el aprobado alto y una pretemporada que lo certificó, el conjunto blanquiazul no ha logrado mantener esa dinámica positiva en la competición oficial. No obstante, el mes de diciembre se presenta como una nueva oportunidad para despegar.

El último mes del año será corto, pero también de lo más vehemente. El Deportivo jugará solo tres partidos, dos correspondientes a la competición liguera y uno a la Copa de la Reina.

Tras el parón internacional, el cuadro dirigido por Fran Alonso regresa a la competición doméstica el próximo sábado (12.00 horas), ante el Granada. Lo hace además en su templo, en el que ha logrado 9 de los 10 puntos que tiene en su casillero. Será un envite especial por el retorno de Irene Ferreras a Riazor. Y también con aires de revancha. El conjunto nazarí, en la campaña pasada, derrotó al Dépor en ambos partidos de Liga F y terminó por endosarle un global de 7-1.

Una semana después, el 14 diciembre (12.00 horas), la escuadra coruñesa viajará al País Vasco para medirse a la Real Sociedad en Zubieta, escenario en el que el curso anterior culminó una remontada digna de un equipo que merecía estar en la máxima categoría del fútbol español. Y sin apenas tiempo para digerir lo que ocurra en el feudo del conjunto ‘txuri-urdin’, siete días más tarde se volverán a ver las caras. Esta vez en Copa de la Reina.

Tres objetivos clave

Seguramente sean muchos los retos pendientes que el cuerpo técnico del Dépor tiene en mente. No obstante, hay tres deberes que se erigen como claves para recuperar el buen rendimiento. A priori, el descenso no asusta porque las plazas parecen estar destinadas a plantillas de menor calidad, pero el equipo coruñés debe salir del bloqueo mental, mirar hacia arriba y aspirar a pelear por un reto más ambicioso que el de la permanencia.

1. Volver a ser un equipo sólido

Si hay un factor que ha condenado al Deportivo en las doce primeras jornadas ligueras, ese es la fragilidad defensiva. El conjunto blanquiazul ha recibido 25 goles, cuatro más de los 21 que reflejaba su casillero personal a estas alturas de la temporada pasada.

2. Mantener la fortaleza en Riazor

Hasta ahora, solo el Madrid CFF ha sido capaz de asaltar el feudo blanquiazul y marcharse de él con los tres puntos. El Deportivo ha logrado levantar en su casa un muro que le ha permitido encajar solo cinco dianas y cosechar 9 puntos de 18. La adaptación a un escenario como Riazor ha cuajado y, mantener esa fortaleza puede ser determinante para crecer en Liga F.

3. Competir a domicilio

Si el Dépor ha logrado ser fuerte en Riazor, en sus partidos a domicilio ha mostrado la otra cara de la moneda. Es el peor visitante de la competición liguera y cambiar sus sensaciones a domicilio se antoja como un reto tan vertiginoso como esencial.