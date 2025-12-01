Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor Femenino

El cuerpo médico de la selección uruguaya detecta a Espe Pizarro una lesión muscular

La atacante blanquiazul viajó a América después de notar unas molestias físicas en el entrenamiento previo al duelo liguero ante el Sevilla

Bea Arrizado
Bea Arrizado
01/12/2025 17:49
Espe Pizarro en un entrenamiento con la selección de Uruguay
AUF
Nuevo revés para el Deportivo. Los médicos de la Asociación Uruguaya de Fútbol han sometido a pruebas médicas a Espe Pizarro para determinar el alcance exacto de unas molestas físicas. Tal y como ha anunciado la entidad herculina, la delantera charrúa sufre una lesión muscular en el recto femoral. De esta forma, regresará a lo largo de la semana a A Coruña para continuar su proceso de recuperación.

Según explica el Deportivo en el parte médico, Espe Pizarro sufría molestias desde el entrenamiento previo al encuentro de Liga F ante el Sevilla. La atacante blanquiazul viajó a tierras andaluzas, aunque no dispuso de ningún minuto.

Ese mismo fin de semana, partió hacia América para concentrarse con el combinado uruguayo para disputar dos partidos correspondientes a la CONMEBOL Liga de Naciones. No obstante, la lesión impidió que la delantera estuviese en la convocatoria para medirse a Paraguay.

Cuatro jugadoras representarán al Deportivo en el parón de selecciones

Ahora, Espe será baja en el duelo de mañana ante Ecuador. En el parte médico, como ya es habitual, no se estima ningún tiempo de baja, sino que el club apunta a que será “su evolución” la que marque el regreso a los entrenamientos con el grupo.

