Diario de Ferrol

Dépor Femenino

Michi Apóstol suma una baza más al ataque del Deportivo

La delantera venezolana está a 45 minutos de superar el tiempo jugado en el curso pasado en la máxima categoría

Bea Arrizado
Bea Arrizado
27/11/2025 13:06
Michi Apóstol celebra su gol en Copa de la Reina
Michi Apóstol celebra su gol en Copa de la Reina
RCDEPORTIVO
No parecía entrar en los planes de Fran Alonso, pero desde hace tres jornadas, Michi Apóstol se ha abonado al ataque del primer equipo del Deportivo. 

La delantera venezolana, con ficha del filial blanquiazul, inició la temporada de la misma forma que en la anterior, siendo habitual en la dinámica del primer equipo, pero sin terminar de cuajar. En el curso pasado debutó en Liga F de la mano de Irene Ferreras. Fue ante el Espanyol y dispuso de doce minutos para convencer a la actual entrenadora del Granada. 

Con la llegada de Fran Alonso, su rol no varió. De hecho, terminó la campaña con 85 minutos en su casillero correspondientes a cuatro partidos (el ya citado contra el Espanyol, Costa Adeje Tenerife, Levante y Madrid CFF en la última jornada, con la permanencia ya resuelta). 

En el presente ejercicio, la venezolana parece haberse hecho un pequeño hueco. A falta de 18 jornadas ligueras por disputarse, Michi Apóstol necesita jugar 45 minutos para superar la cifra del curso pasado. 

Sus primeros ratos con el primer equipo en la temporada actual fueron residuales. Entró con el 8-0 en el electrónico ante el Barcelona. No obstante, en la siguiente fecha, ante el Levante, gozó de diez minutos que terminaron siendo claves para mantener el 1-0 a favor.

A más

Su entrada al terreno de juego más significante llegó contra el Sevilla. Con el 2-1 en contra, Fran Alonso echó mano del banquillo para buscar la reacción del equipo. Y cuando todo el deportivismo creía que Espe Pizarro sería la elegida, el técnico madrileño hizo ingresar a Apóstol. 

Sin apenas tiempo a incidir en el partido, el Deportivo recibió el tercer gol y definitivo (3-1). Sin embargo, la delantera del filial a punto estuvo de apretar las tuercas del Sevilla con un disparo en el tramo final. 

Michi Apóstol ya sabe además lo que es hacer gol con el primer equipo en partido oficial. La venezolana estrenó su cuenta particular en Copa de la Reina ante el Guiniguada Apolinario, además de dar una asistencia para la bi goleadora Marisa.

