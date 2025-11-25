El Deportivo controló a Rosa Márquez, pero se olvidó de Inma Gabarro

Olaya y Henar enciman a Rosa Márquez en el encuentro entre Sevilla y Deportivo RCDEPORTIVO

“A nadie le gusta perder, pero creo que el mayor crecimiento está en la derrota. La victoria muchas veces maquilla cosas que hay que mejorar”. Fue una frase que enunció Fran Alonso en una entrevista ofrecida a DXT Campeón el pasado septiembre. Y el Deportivo tiene ahora un largo tiempo merced al parón internacional para analizar los fallos que le llevaron a dejarse los tres puntos en la capital andaluza.

La crónica | La efectividad del Sevilla noquea al Deportivo (3-1) Más información

En los primeros compases del partido, el conjunto blanquiazul hizo pensar que la diferencia de nivel con el Sevilla era más bien poca. Pero la esperanza duró entre poco y nada. Quince minutos. Ese fue el tiempo que necesitó Inma Gabarro para hacerla desaparecer de un plumazo. Y de paso, su calidad se encargó también de destapar ciertas carencias del equipo herculino.

La sevillana recibió en el centro del campo de espaldas a la meta defendida por Inês Pereira. Raquel salió de su zona para apretarla y evitar que recibiese cómoda, pero el talento de Gabarro le permitió girarse con una facilidad pasmosa. Primer error. Paula Gutiérrez, demasiado pendiente de Rosa Márquez, no acudió a la ayuda de la central blanquiazul. Así fue que la autora del primer gol se encontró con una alfombra roja que acababa en el área blanquiazul. Barth se excedió en la confianza y reculó. Porque con lo que no contaba la alemana era con el misil de Inma Gabarro. Ese que Inês no pudo frenar por mucho que se estirase.

En la rueda de prensa previa al duelo, Fran Alonso mencionaba a Rosa Márquez como una de las claves para puntuar en Sevilla: “Tenemos que intentar que jugadoras del talento que tienen, sobre todo Rosa, esté siempre apretada, porque si le dejamos pensar, pueden generar muchas cosas”. Las jugadoras cumplieron con la directriz y no cedieron espacio a la ex del Betis. Pero se olvidaron de la cedida por el Everton, una Inma Gabarro que terminó firmando un doblete.

El Deportivo encontró el empate en un error de las jugadoras locales. Forzado por la presión de Ainhoa, eso sí. La catalana obligó a Sullastres a cometer un penalti que la ‘14’ blanquiazul no perdonaría. Pero el Sevilla tenía toda la segunda parte por delante para hacer valer su superioridad y condenar así los errores de la escuadra herculina.

La remontada del equipo hispalense empezó con un fallo de Henar. La asturiana se durmió en campo propio y el Sevilla no lo perdonó. Kanteh, en banda derecha, se marchó de Samara con demasiada facilidad. Y Bárbara, que había bajado para aportar en defensa, dejó el hueco en el área. Todo acabó con una definición de millones de Inma Gabarro, a la que el marcaje de Barth pareció importarle entre poco y nada.

El corazón se impuso a la cabeza y eso siempre suele acarrear imprecisiones. El Dépor dejó espacios atrás y el Sevilla aprovechó para poner tierra de por medio. Samara no llegó para defender la internada por banda de Débora y Raquel tampoco para impedir el remate de Kanteh.

Una posible expulsión

Si hubo algo que pudo cambiar el devenir del encuentro, esa fue la expulsión de Esther Sullastres. O mejor dicho, la no expulsión. A cinco minutos de rematar el primer acto, la meta exdeportivista derribó a Ainhoa en el área y Alicia Espinosa señaló la pena máxima a favor del Deportivo y mostró la tarjeta amarilla a Sullastres.

El cuerpo técnico blanquiazul, con Fran Alonso a la cabeza, solicitó la revisión del VS Challenge por una posible roja. Y tras varios minutos de revisión, la colegiada no lo cambió su decisión.

La norma dice que, al señalar un penalti, la árbitra no expulsará a la infractora si esta tenía posibilidad e intención de jugar el balón. Es así una regla que deja el frente abierto a la interpretación de la trencilla de turno. Y Alicia Espinosa, aunque Sullastres derribase a Ainhoa, consideró que la portera del Sevilla lo hacía con la voluntad de disputar el esférico.

Fuese como fuese, Sevilla ya quedó atrás. Y el Deportivo tiene por delante dos semanas para analizar y solucionar unos errores que no debe volver a cometer en la próxima jornada ante el Granada.