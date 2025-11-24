Lucía Rivas deja atrás su lesión y debuta en la máxima categoría

Lucía Rivas en Copa de la Reina ante el Guiniguada Apolinario RCDEPORTIVO

Una derrota siempre deja un sabor amargo. Y más cuando, con ella, se esfuman tres puntos necesarios para abandonar una zona peligrosa de la clasificación. El Deportivo cayó en Sevilla (3-1) y no fue capaz de enterrar una mala racha que parecía haberse cortado en la undécima jornada, con la victoria ante el Levante. No obstante, en el minuto 87, la afición deportivista tuvo un motivo para sonreír: la vuelta de Lucía Rivas (Caldas de Reis, Pontevedra, 2007).

La crónica | La efectividad del Sevilla noquea al Deportivo (3-1) Más información

La futbolista de Caldas de Reis es uno de los grandes talentos de la factoría Abegondo. Sus condiciones le permitieron colgarse la etiqueta de “joya blanquiazul” y era una de las predestinadas a ser importante en el primer equipo, a pesar de su juventud. Sin embargo, la rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió en agosto de 2024 en un partido de pretemporada ante el Valencia, cortó su evolución. Al menos durante un largo tiempo.

Tras pasar por quirófano y atravesar un plazo amplio de recuperación, su nombre volvió a aparecer en una convocatoria del filial blanquiazul el 18 de octubre. Regresó a los terrenos de juego con el Dépor B y, en la tercera ronda eliminatoria de Copa de la Reina —la primera para la escuadra blanquiazul—, firmó sus primeros minutos con el primer equipo tras la lesión. En la anterior jornada liguera, se sentó en el banquillo en el envite ante el Levante. Se quedó sin saltar al verde, algo que Fran Alonso remedió el pasado sábado, en Sevilla.

Entró en detrimento de Olaya a tres minutos de cumplirse el 90. Quizás fue un cambio más significativo que otra cosa, pues el encuentro ya estaba resuelto a favor del conjunto hispalense, pero el regreso de una de las grandes apuestas del equipo coruñés, siempre es motivo de felicidad. Y más cuando supone el debut en la máxima categoría del fútbol español.

Por el contexto del encuentro, la canterana apenas tuvo oportunidad de demostrar todo su potencial. No obstante, que vaya cogiendo ritmo en la categoría es la mejor de las noticias para el deportivismo.

No fueron sus primeros minutos con el primer equipo. En la temporada 2023-24, con Irene Ferreras en el banquillo, se estrenó con el Deportivo en Primera Federación con solo 16 años. Y lo hizo además como titular, ante el Albacete. En ese mismo curso repitió en ocho duelos más y acabó la campaña con 222 minutos en categoría de plata.

Hasta 2027

Prueba de la confianza ciega del club en ella, dos meses después de sufrir la grave lesión de rodilla, sin todavía tener la certeza de su recuperación, el Deportivo la renovó hasta junio de 2027.

Todavía tiene ficha del filial coruñés, pero la campeona de Europa sub-17 está de vuelta. Y su aparición con el primer equipo no parece que sea fruto de un día.