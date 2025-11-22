La crónica | La efectividad del Sevilla noquea al Deportivo (3-1)

Olaya e Iris Arnaiz en el Dépor-Sevilla LIGA F

Quería el Deportivo alzar el vuelo por fin en Sevilla. Pero el conjunto hispalense le hizo tocar tierra. O más bien, ni le permitió iniciar el despegue. La efectividad del equipo andaluz volvió a sacar a la luz las carencias ofensivas del conjunto coruñés, que apenas logró amedrentar la meta defendida por la exblanquiazul Esther Sullastres y sumó su sexta derrota en doce jornadas (3-1).

La previa del encuentro estuvo marcada por las bajas de dos de las jugadoras más importantes para ambos conjuntos. David Losada no pudo contar con Andrea Álvarez, máxima goleadora del cuadro hispalense, mientras que a Fran Alonso le ocurría lo mismo con Millene, baja por una lumbociatalgia.

Con el pitido inicial fue el Deportivo el que demostró entrar en el envite con una marcha más. Al Sevilla le costaba, al menos en los primeros compases, tomarle la medida al partido. No se había cumplido todavía el minuto 10 cuando Bárbara dio el susto tras un mal apoyo con su tobillo izquierdo.

La batuta la tenía el Dépor, pero el primer acercamiento de las locales sirvió para apagar ligeramente el empuje inicial de la escuadra herculina. El Sevilla se vio inmerso en una inercia positiva que tradujo en estructura, estabilidad y acercamientos. Y minutos después, en gol. Ese sorpasso de protagonismo no lo perdonó Inma Gabarro con un disparo desde fuera del área que obligaba a las blanquiazules, una vez más, a remar a contracorriente. El tanto reflejó la capacidad ofensiva del cuadro hispalense, que en su primera ocasión clara, se puso por encima en el electrónico.

Quiso reaccionar el equipo de Fran Alonso con un disparo lejano de Paula Gutiérrez que, aunque incomodó a Sullastres, no lo hizo lo suficiente como para encontrar el empate. Fue una rebeldía tímida. Era el Sevilla el que mandaba en el césped y en el marcador.

Cumplida la media hora del envite, al Dépor ya le costaba cruzar la línea divisoria. Incluso Ainhoa y Olaya pisaban campo propio para tratar de ayudar en la salida de balón, aunque sin éxito. La falta de ideas volvía a nublar el ataque y la impotencia se evidenciaba en los gestos de las jugadoras. Mientras, el Sevilla seguía a lo suyo: amedrentar la meta defendida por Inês con base en el orden.

La de siempre

Pero cuando las cosas se atascan, el Deportivo tiene una baza que vale su peso en oro: Ainhoa Marín Martín. Esa futbolista que aparece para hacer temblar a los rivales. En una cesión de Isa Álvarez para su portera, la más lista de la clase fue la ‘14’ blanquiazul, que apretó hasta robar el esférico y obligó a Sullastres a provocar un penalti que daba aire al Dépor. Tomó la responsabilidad la propia Ainhoa y no falló. Ajustada al palo y, de vuelta, tablas al electrónico.

De Ainhoa a Inês en cuestión de dos minutos. Inma Gabarro enganchó un tiro con una violencia que metió el susto en el cuerpo a todo el deportivismo. Pero ahí apareció la meta lusa para rebajar tensiones y evitar el segundo de la delantera andaluza. No hubo tiempo para más y Alicia Espinosa señaló el final del primer acto.

Con el inicio de la segunda mitad, el Deportivo trató de hacer valer la paciencia. Recuperó así el control y alejó al Sevilla de la victoria. No por mucho tiempo. De una pérdida de Henar en zona peligrosa llegó el segundo de las locales. Kanteh, desde la banda derecha, puso un caramelo para Inma Gabarro, que firmó su doblete con una definición imposible para Inês.

Dos mazazos

El gol obligó a Fran Alonso a mover ficha. Lucía Martínez y Michi Apóstol entraron en detrimento de Bárbara y Henar. El Dépor tenía 20 minutos para rehacerse y regresar a tierras coruñesas con algo positivo. Una esperanza que el Sevilla esfumó con el tercero del partido. Débora buscó con un centro raso a Kanteh y la encontró. Remató de primeras en el primer palo para poner tierra de por medio.

El tercero noqueó al Deportivo y en la siguiente acción, en una mala salida de Inês, a punto estuvo Kanteh de lograr su doblete. Entró en juego el corazón más que la cabeza, pero el equipo hispalense tenía el partido bajo control merced a una efectividad incuestionable.

Agotó el técnico deportivista los cambios al hacer entrar a Lucía Rivas, que realizó su debut en Liga F después de superar la lesión de rodilla que la tuvo apartada de los terrenos de juego durante trece meses. Y quizás esa fue la mejor noticia del día.

A un minuto de cumplirse el 90 tuvo Michi Apóstol la oportunidad de apretar las tuercas del Sevilla en los instantes finales, pero su tiro salió centrado y apenas complicó a Sullastres.

El pitido final certificó la sexta derrota del Deportivo, que sigue sin dar con la tecla que le haga despegar en Liga F. El conjunto coruñés se marcha así al parón internacional con diez puntos en su casillero y muchas cosas por mejorar.