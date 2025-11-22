Mi cuenta

Dépor Femenino

Fran Alonso valora la derrota en Sevilla: "Veo al equipo cada vez con las ideas más claras"

El técnico blanquiazul cree que el Deportivo debe cuidar más los pequeños detalles

Bea Arrizado
Bea Arrizado
22/11/2025 15:43
Fran Alonso tras el partido ante el Sevilla
Fran Alonso tras el partido ante el Sevilla
RCDEPORTIVO

Después de la derrota en Sevilla (3-1), Fran Alonso analizó lo ocurrido sobre el verde. El técnico madrileño no considera que su equipo haya jugado un mal partido y explica que la precisión, sobre todo ante rivales con la calidad del Sevilla, es clave para poder puntuar.

Olaya e Iris Arnaiz en el Dépor-Sevilla

La crónica | La efectividad del Sevilla noquea al Deportivo (3-1)

Valoración del partido: “Hemos tenido un buen primer tiempo, hemos tenido bastante control. En una acción aislada espectacular nos han hecho el 1-0, pero creo que nos hemos sobrepuesto bastante bien, hemos tenido confianza y hemos sabido resolver su presión. Hemos crecido en esa primera parte logrando el empate y nos hemos ido con muy buenas sensaciones al descanso. En la segunda parte nos ha faltado energía. Esa presión tras pérdida ya no era tan efectiva y en una pérdida nuestra, en tres pases, con la calidad que tiene el rival, nos ha marcado gol. A partir de ahí ya nos ha costado muchísimo más. En el cómputo global ha sido un mal resultado, pero no un mal partido. Tenemos que cuidar más esos pequeños detalles, sobre todo en defensa del área y estar más precisas, porque equipos que tienen tanto talento, nos castigan”.

Parón de selecciones: “Por un lado, pienso que lo mejor cuando pierdes es competir lo antes posible para desquitarse de la derrota. Nos pasó la semana anterior con el Levante, estábamos deseando que llegase el partido, conseguimos la victoria y todo cambia anímicamente. Por otro lado, nos da tiempo para corregir cosas. Vamos a perder a cuatro o cinco jugadoras, pero vamos a tener a la mayoría, entonces vamos a poder trabajar con las lecciones que nos ha dado el partido de hoy. En general creo que el equipo está creciendo. Tenemos confianza. Hoy estamos dolidas porque veníamos con la ilusión de poder puntuar, incluso de poder ganar, pero veo al equipo bien, cada vez con las ideas más claras”.

