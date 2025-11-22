El Una X Una de la derrota del Deportivo en Sevilla: Ainhoa no puede sola

Bárbara en el Sevilla-Dépor RCDEPORTIVO

Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo en la derrota ante el Sevilla (3-1).

INÊS PEREIRA (4)

Superada por el acierto ofensivo del Sevilla. Hizo dos paradas de mérito en la primera mitad, aunque el gol de Kanteh entra por su palo.

SAMARA ORTIZ (4)

De más a menos. No pudo incomodar lo suficiente a Kanteh en el segundo gol de las locales.

RAQUEL GARCÍA (3)

En la foto del tercer gol del cuadro hispalense. No estuvo cómoda para sacar el balón jugado desde atrás.

MERLE BARTH (3)

Tardó en salir a tapar el disparo de Inma Gabarro que supuso el primer tanto del partido y no la incomodó en el segundo.

PAULA NOVO (4)

No fue capaz de aportar en ataque y tampoco estuvo cómoda en defensa. No se apreció la seguridad que sí mostró ante el Levante.

HENAR MUÍÑA (3)

Se durmió con el esférico en una zona peligrosa y de esa pérdida nació el segundo gol del Sevilla.

PAULA GUTIÉRREZ (5)

Trató de poner orden con balón, siempre con intención de mirar hacia arriba. Superada en defensa.

OLAYA RODRÍGUEZ (5)

Bajó a recibir para ayudar en la salida de presión y peleó para recuperar balones.

BÁRBARA LATORRE (4)

Dio el susto al principio del partido por un mal apoyo. Buscó alguna contra peligrosa, pero sin éxito.

AINHOA MARÍN (6)

Las acciones de peligro pasan por sus botas. Presionó la salida del Sevilla y obligó a Sullastres a cometer penalti. No falló desde los once metros.

MARISA GARCÍA (4)

No estuvo fina. Se le escaparon controles a priori sencillos y no fue capaz de encarar con claridad.

Los cambios

MICHI APÓSTOL (5)

Un disparo suyo en la recta final pudo poner en aprietos al Sevilla.

LUCÍA MARTÍNEZ (4)

No pudo cambiar nada en el encuentro.

LÍA MUÍÑO (s.c.)

Con ganas de aportar.

VERA MARTÍNEZ (s.c.)

Entró con el partido resuelto.

LUCÍA RIVAS (s.c.)

Debutó en Liga F.