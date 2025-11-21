La previa | Sevilla como escenario para iniciar el despegue en Liga F

Ainhoa recibe una falta en el encuentro ante el Badalona Women Germán Barreiros

Confirmar las buenas sensaciones. Ese es el objetivo de mañana (12.00 horas) en Sevilla. El Deportivo necesita corroborar que la mala racha ha quedado atrás y que la victoria cosechada en la anterior jornada ante el Levante no fue solo un espejismo. Y para eso debe volver a sumar de tres ante el séptimo clasificado de Liga F; ante un Sevilla que ha puntuado en siete partidos de los once disputados. O lo que es lo mismo, ante un equipo que ha perdido cuatro encuentros.

El cuadro hispalense evoca varios recuerdos recientes para el Deportivo. Unos buenos y otros no tanto. En la primera vuelta de la campaña pasada, el equipo blanquiazul visitó el estadio Jesús Navas con su entrenadora en la cuerda floja. Tras un inicio inestable, Irene Ferreras se lo jugó todo en Sevilla. El desenlace del encuentro (2-1), terminó con la destitución de la preparadora que había logrado el regreso a la máxima categoría y la llegada de Fran Alonso. Precisamente con él, ya en la segunda vuelta, el conjunto coruñés tenía la permanencia en entredicho en la penúltima jornada, unificada para todos los equipos que tenían algo en juego. El gol de Eva Llamas en el minuto 90 sembró el pánico en Riazor, pero Bennett le puso remedio solo dos minutos más tarde, en el tiempo extra.

Esta vez las cosas son diferentes. Fran Alonso se juega mucho, pero no parece que tanto como en su día Irene Ferreras. Son tres puntos de peso, sobre todo para un Dépor que quiere certificar su despegue en Liga F.

Para ello tendrá el técnico blanquiazul a toda la plantilla al completo a excepción de Monti, lesionada de larga duración. No puede decir lo mismo David Losada, que pierde ni más ni menos que a su máxima goleadora, Andrea Álvarez. La guatemalteca, que atesora tres goles en Liga F, no estará disponible por una lesión ósea producida por una sobrecarga en el pie izquierdo y, sin ella, el Sevilla pierde a una baza importante.

Menos es más

Si algo ha demostrado el conjunto hispalense es que le hace falta muy poco para puntuar. De hecho, en su casillero solo acumulan ocho goles a favor, los mismos que el Deportivo, pero los suficientes para sumar 17 puntos.

El Sevilla es ese tipo de equipo que no necesita avasallar a su rival para encontrar el gol. Genera poco, pero no desaprovecha las que tiene. Ya avisó Fran Alonso en la rueda de prensa previa que, para regresar con algo positivo a tierras gallegas, será casi obligatorio no perdonar, una asignatura que el Deportivo todavía tiene pendiente. Lo demostró contra el Levante en un partido en el que, a pesar de ganar y de no sufrir en ningún momento, la falta de acierto de cara a puerta le impidió marcar más goles.

Variación en el sistema

En las once jornadas ya disputadas de Liga F, el cuerpo técnico de la escuadra blanquiazul ha ido tocando varias teclas de su sistema para tratar de asentar el juego deportivista.

Inició la campaña jugando con una línea defensiva compuesta por cinco jugadoras y dos puntas como referencia en ataque; pasó a ubicar a una única delantera en zona ofensiva y, de forma más reciente, formó una zaga de cuatro y acumuló una futbolista más en el centro del campo. Fran Alonso no quiso dar pistas sobre cuál será el sistema escogido para mañana, pero teniendo en cuenta los resultados (no solo el marcador), parece que la última opción es la que más enteros cobra.

Si hay una jugadora beneficiada de esa formación, esa es Paula Gutiérrez. Su inteligencia a la hora de moverse en la medular le permite recibir el esférico en posición de ventaja y, merced a ello, el Dépor crece con balón y las opciones de acercarse al área rival aumentan de forma significativa.

Además, la catalana demostró entenderse a las mil maravillas con Henar. Una pone la serenidad y la otra aporta esa contundencia física que tanto necesita el equipo coruñés mañana. Sobre todo para vigilar de cerca a Rosa Márquez, esa futbolista por la que pasa todo el juego del Sevilla. Tanto Paula como Henar se postulan como favoritas a repetir titularidad en un centro del campo que seguramente complete Olaya, como mediapunta.

No tiene pinta de que Fran Alonso se vaya a reservar nada y, a pesar de que Marisa se estrenó como goleadora en Liga F en la pasada jornada, Millene gana enteros para partir en el ataque con Ainhoa Marín y Espe Pizarro a los costados.

Tanto las once elegidas iniciales como las que salgan desde el banquillo tienen claro el objetivo: hacer despegar a la nave blanquiazul en una Liga F que no espera a nadie.