Fran Alonso: "Hay una cosa muy buena y es que no nos hemos visto en puestos de descenso"

Después de ganar un partido tan importante, la confianza en el grupo siempre crece. Así lo ha confirmado Fran Alonso en la previa de la jornada 12 de Liga F, en la que el Deportivo viajará a Andalucía para medirse al Sevilla (sábado a las 12.00 horas).

Semana tras victoria: “Ha sido muy buena, porque el equipo quitando el partido contra el Barcelona, que era un rival de un nivel muy alto, venía haciendo las cosas bien, veníamos jugando bien, pero no acabábamos de llegar a ese clic que decíamos. Esta victoria fue muy importante, una final contra un rival directo. Tuvieron una ocasión de un tiro lejano. Tuvimos en el primer tiempo muchísimo control, en el segundo se abrió un poquito más y leímos muy bien el juego, supimos atacarles y creamos muchas ocasiones. Al final fue un resultado de 1-0, pero creo que tuvimos buenas ocasiones para ampliar el marcador, y eso nos dio muy buenas sensaciones. En el entrenamiento, la energía siempre ha sido buena, la actitud siempre ha sido buena, pero sí que se ve una confianza distinta. Ahora también hay mucha diferencia, tenemos a todas las jugadoras disponibles, hay mucha lucha por posiciones, entonces la gente está apretando mucho y eso es una buena dinámica para el equipo”.

Falta de confianza: “Aunque creíamos que estábamos haciendo muchas cosas bien, por supuesto que había muchas cosas que mejorar. No acababan de llegar las victorias, partidos como Eibar, donde creo que merecimos más, merecimos incluso ganar, al final las tenemos muy claras, no las metemos y en una que nos generan nos meten. Eso siempre te crea un poquito de desconfianza como grupo, es normal. Necesitábamos esto, necesitábamos una victoria, una buena victoria, encima enfrente de nuestra gente. Creo que puede ser el punto de inflexión, y creo que podremos ver a un equipo con muchísima más fluidez, así que, aunque el rival es un rival muy duro, esperemos que veamos una versión muy buena del Deportivo”.

Despegue del equipo: “En eso estamos trabajando y eso esperamos. Hay una cosa muy buena y es que no nos hemos visto de momento en esos puestos de descenso. Esta victoria nos ha alejado incluso un poquito más, queremos estar mucho más le. Aunque tenemos diez puntos, creemos que podemos dar más, que deberíamos tener más puntos, tenemos que mejorar para revertir esa situación y creo que esta victoria nos ha ayudado mucho, sobre todo en el tema de confianza. A partir de aquí vamos a ver muchísimas más victorias, esperemos que muchas antes del fin de año, así que todo pasa por hacer un buen partido y ganar el sábado, y de ahí al siguiente”.

Sevilla, cinco porterías a cero en los últimos seis partidos: “Es un equipo muy eficiente, no se complica mucho, tienen buenas armas, tienen las ideas claras y no les generan muchas ocasiones. Es cierto que tampoco generan muchas, pero sí son bastante eficientes en las que tienen. Es un buen equipo, de hecho la tabla lo dice, van ahora mismo séptimas, han traído una jugadora como Rosa Márquez, que es muy diferencial y les ayuda mucho. Nosotros tenemos un plan de partido para intentar explotar nuestras virtudes e intentar minimizar las suyas. Es un partido bueno, con este estado de confianza nos vemos con posibilidades de poderles hacer daño, sabiendo que es un rival muy difícil”.

Clave para puntuar en Sevilla: “Tenemos que controlar ese centro del campo, tenemos que intentar que jugadoras de talento que tienen, sobre todo Rosa —Márquez—, esté siempre apretada, porque si le dejamos pensar, si le dejamos espacio, ahí sí que se pueden generar muchas cosas. Luego tenemos que estar muy acertadas de cara al gol. En el último partido creo que tuvimos bastantes ocasiones para aumentar el marcador y no acabamos de materializarlas. Hemos puesto mucho énfasis en eso durante la semana y creo que eso va a ser clave, que seamos muy eficientes de cara al gol, que estemos concentradas todo el partido. No sufrimos mucho en el último partido, la presión tras pérdida sobre todo en el primer tiempo fue espectacular. Eso es muy importante también contra Sevilla. Teniendo esas cosas controladas, tenemos posibilidades de puntuar.

Paula Gutiérrez: “La estoy viendo muy bien. Creo que le beneficia el cambio que hemos hecho en estos tres últimos partidos, con línea de cuatro, con dos interiores. Le beneficia porque es una jugadora muy inteligente, que se mueve muy bien en cuadrados, sabe cuándo tiene que atacar el espacio, sabe cuándo tiene que descender y es muy difícil de referenciar. Está jugando a buen nivel, no solo Paula, creo que el equipo, incluso ya contra el Eibar, vimos a muchas jugadoras a un nivel bastante alto, de hecho la ocasión de Ainhoa contra Eibar es un pase brillante de Paula. Esta formación, cuando la usamos, a algunas jugadoras les beneficia mucho, y Paula es una de ellas”.

Sistema definitivo: “Si te lo digo, se lo digo también a Sevilla. Lo dije en pretemporada, que queríamos trabajar con las dos formaciones, encontrarnos a gusto con las dos. Es cierto que creo que hemos hecho muy buenos partidos, sobre todo en pretemporada, con esa línea de cinco, pero en los últimos partidos a lo mejor no estábamos generando gran número de ocasiones. Los equipos ya nos conocían, sabían cómo minimizar nuestras armas o nuestros movimientos, entonces creo que esto nos ha dado un poquito más de flexibilidad, incluso dentro del mismo partido como fue contra el Atlético de Madrid, pudimos usar las dos y creo que al final acabamos haciendo un muy buen partido, ya antes de la expulsión el equipo estaba creciendo y nos sentíamos cómodas, contra un equipo muy grande como es el Atlético de Madrid. Qué sistema empleemos dependerá de las jugadoras que tengamos en forma y de cómo creemos que podemos hacer más daño al rival, pero nos sentimos cómodas con los dos y sí es cierto que los últimos partidos con esta línea de cuatro el equipo ha tenido más fluidez”.

Parón tras el Sevilla: “Tenemos a algunas jugadoras, jugadoras jóvenes que van con las selecciones internacionales. Han llamado a Espe, han llamado a Michi, supongo que llamarán a Inês…. Son tres o cuatro jugadoras, el resto del grupo lo vamos a tener, entonces sí que podemos aprovechar para seguir mejorando en aspectos clave. Cuando pierdes muchas jugadoras es más difícil a lo mejor trabajar con aspectos más micro. Lo importante es intentar ganar al Sevilla, eso es importantísimo, luego los parones son cuando son y siempre cuando te vas son dos semanas y dos semanas después de una victoria, pues claro, son dos semanas de mucha felicidad en el grupo. Los parones creo que vienen bien sobre todo cuando apretamos mucho y les hemos estado apretando mucho en el césped. Irnos con buenas sensaciones después de un buen partido contra Sevilla sería importantísimo”.