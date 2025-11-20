Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

El Deportivo ya conoce fecha y hora para los octavos de final de Copa de la Reina

El cuadro blanquiazul recibirá a la Real Sociedad el domingo 21 de diciembre a las 12.00 horas con el escenario aún por determinar

Bea Arrizado
Bea Arrizado
20/11/2025 19:18
Depor vs Real Sociedad Copa de la Reina 2025
Andreia Jacinto protege el esférico ante Henar en el encuentro de Copa de la Reina 2025 entre Deportivo y Real Sociedad
Carlota Blanco

El Deportivo ya sabe qué día y a qué hora buscará el pase a cuartos de final de Copa de la Reina ante la Real Sociedad. El cuadro blanquiazul peleará por avanzar de ronda el 21 de diciembre a las 12.00 horas. Además, a diferencia de lo que ocurrió en la tercera eliminatoria, este encuentro sí se podrá seguir por televisión. Tanto la TVG como la EITB (Radio Televisión Pública Vasca) emitirán el envite.

El Deportivo se medirá a la Real Sociedad en los octavos de Copa de la Reina

Más información

CE Europa y Athletic Club serán los encargados de levantar el telón del fin de semana copero el viernes 19 a las 19.00 horas. El sábado 20 tendrán lugar tres partidos y el domingo 21, los últimos cuatro.

Después de eliminar al Guiniguada Apolinario (1-3), el Dépor ejercerá de local, con el escenario todavía por determinar. En la campaña pasada, a pesar de disputar todos sus encuentros de Liga F en Riazor, tanto la tercera ronda contra el Betis, como los octavos de final ante la Real Sociedad, se jugaron en Abegondo. Fue precisamente en ese duelo frente al cuadro ‘txuri-urdin’ donde el equipo coruñés se despidió del torneo del KO, un desenlace que despierta cierto aire de revancha en el del próximo domingo 21 de diciembre.

Horarios 

CE Europa-Athletic Club: viernes a las 19.00 horas.

Sevilla-Costa Adeje Tenerife: sábado a las 12.00 horas (TV Canaria).

Espanyol-Real Madrid: sábado a las 19.00 horas (Teledeporte).

Badalona Women-Granada: sábado a las 19.00 horas.

Madrid CFF-Eibar: domingo a las 12.00 horas.

Deportivo-Real Sociedad: domingo a las 12.00 horas (TVG y EITB).

Alhama ElPozo-Atlético de Madrid: domingo a las 19.00 horas.

Alavés-Barcelona: domingo a las 19.00 horas (Teledeporte).

Te puede interesar

El Burgos saluda a su afición después de un partido en El Plantío

El Ayuntamiento de Burgos se compromete a aportar hasta 50 millones para reformar El Plantío
Esther Durán
Yeremay se zafa de Rodri Suárez durante el partido entre el Dépor y la Cultural disputado en Riazor

Yeremay y Villares, listos para el Deportivo-Ceuta
Sergio Baltar
jan Zidek encara a Jacobo Díaz en el partido de octavos de final de la Copa

El Coliseum despierta fantasmas de un pasado muy reciente
Chaly Novo
El ideal gallego

Cuatro jugadoras representarán al Deportivo en el parón de selecciones
Bea Arrizado