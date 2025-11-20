El Deportivo ya conoce fecha y hora para los octavos de final de Copa de la Reina

Andreia Jacinto protege el esférico ante Henar en el encuentro de Copa de la Reina 2025 entre Deportivo y Real Sociedad Carlota Blanco

El Deportivo ya sabe qué día y a qué hora buscará el pase a cuartos de final de Copa de la Reina ante la Real Sociedad. El cuadro blanquiazul peleará por avanzar de ronda el 21 de diciembre a las 12.00 horas. Además, a diferencia de lo que ocurrió en la tercera eliminatoria, este encuentro sí se podrá seguir por televisión. Tanto la TVG como la EITB (Radio Televisión Pública Vasca) emitirán el envite.

CE Europa y Athletic Club serán los encargados de levantar el telón del fin de semana copero el viernes 19 a las 19.00 horas. El sábado 20 tendrán lugar tres partidos y el domingo 21, los últimos cuatro.

Después de eliminar al Guiniguada Apolinario (1-3), el Dépor ejercerá de local, con el escenario todavía por determinar. En la campaña pasada, a pesar de disputar todos sus encuentros de Liga F en Riazor, tanto la tercera ronda contra el Betis, como los octavos de final ante la Real Sociedad, se jugaron en Abegondo. Fue precisamente en ese duelo frente al cuadro ‘txuri-urdin’ donde el equipo coruñés se despidió del torneo del KO, un desenlace que despierta cierto aire de revancha en el del próximo domingo 21 de diciembre.

Horarios

CE Europa-Athletic Club: viernes a las 19.00 horas.

Sevilla-Costa Adeje Tenerife: sábado a las 12.00 horas (TV Canaria).

Espanyol-Real Madrid: sábado a las 19.00 horas (Teledeporte).

Badalona Women-Granada: sábado a las 19.00 horas.

Madrid CFF-Eibar: domingo a las 12.00 horas.

Deportivo-Real Sociedad: domingo a las 12.00 horas (TVG y EITB).

Alhama ElPozo-Atlético de Madrid: domingo a las 19.00 horas.

Alavés-Barcelona: domingo a las 19.00 horas (Teledeporte).