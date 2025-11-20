Cuatro jugadoras representarán al Deportivo en el parón de selecciones

Espe Pizarro en un encuentro de la Copa América con Uruguay

Después de la jornada 12 de Liga F que se disputará este fin de semana, la competición vuelve a parar por una nueva ventana internacional. Hasta cuatro jugadoras deportivistas se marcharán con sus respectivas selecciones, dos del primer equipo y otras dos del filial blanquiazul: Espe Pizarro, Inês Pereira, Michi Apóstol y Antía Veiga.

Espe Pizarro

La delantera charrúa viajará a América tras jugar en Sevilla el próximo sábado (12.00 horas) para disputar dos partidos correspondientes a la CONMEBOL Liga de Naciones. El primero será ante Paraguay el próximo viernes 28 de noviembre a las 20.00 horas (00.00 horas del sábado en Galicia) en el Estadio La Huerta (Asunción, Paraguay); el segundo, tendrá lugar el martes 2 de diciembre a las 18.00 horas (22.00 hora gallega) ante Ecuador, en el Estadio Parque Viera (Montevideo, Uruguay).

Hasta el momento, el combinado charrúa ha disputado un encuentro en dicha competición. Fue ante Argentina y se saldó con empate (2-2). Uruguay, con un duelo menos que la mayoría de las selecciones, marcha sexto en la clasificación.

Inês Pereira

Como ya es habitual, Inês Pereira también fue citada por Portugal para dos amistosos. Francisco Neto volvió a incluir en la convocatoria a sus dos porteras predilectas, la meta blanquiazul y Patricia Morais, del Braga.

Portugal se medirá en el primer envite a Países Bajos el viernes 28 de noviembre en el Estadio Municipal de Braga a las 19.45 horas (20.45 en España); en el segundo, hará lo propio ante Brasil, también en tierras lusas. Será en el Estadio Municipal de Aveiro, el martes 2 de diciembre a las 19.45 horas (20.45 hora española).

Michi Apóstol

Ricardo Belli, técnico de la selección absoluta de Venezuela, citó a 26 jugadoras para el doble compromiso de la CONMEBOL Liga de Naciones. Entre ellas está la jugadora del Deportivo B, aunque habitual con el primer equipo, Michi Apóstol.

La delantera viajará para jugar ante Ecuador el viernes 28 de noviembre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito, Ecuador) y el martes 2 de diciembre a Perú, en el Estadio Metropolitano de Lara (Cabudare, Venezuela).

Antía Veiga

La portera del filial herculino se concentrará con la selección española sub-17 para la Ronda 1 del Campeonato de Europa que se celebrará en Portugal del 26 de noviembre al 2 de diciembre. Antía Veiga se incorporará al combinado nacional el lunes 24 de noviembre para viajar a la localidad lusa de Oeiras.

El primer envite de España sub-17 será ante Bulgaria el miércoles 26 (12.00 horas); el segundo, el sábado 29 contra Hungría y el tercer y último encuentro será ante la anfitriona Portugal, el martes 2 de diciembre (12.00 horas).