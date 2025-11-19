Riazor ya es el lugar seguro del Deportivo

Marisa y Olaya celebran el gol de la madrileña ante el Levante LIGA F

No ha sido fácil, pero parece que finalmente, la adaptación a un escenario como Riazor ha cuajado. Después de una temporada completa jugando en el feudo blanquiazul, parece que el Deportivo por fin puede reproducir la frase “hogar dulce hogar”. Así lo dictaminan sus números. De los diez puntos que refleja su casillero particular en lo que va de Liga F, nueve los ha logrado bajo el calor de su gente. Es decir, un 90% de sus tantos llevan el sello de Riazor.

Solo Barcelona y Athletic Club superan a la afición del Deportivo Más información

El dato no hace más que revelar la comodidad que supone jugar en un estadio al que las jugadoras ya se han amoldado. Aunque llevó su tiempo. En el curso pasado, a estas alturas, el equipo blanquiazul solo había conseguido una victoria —contra el Madrid CFF en la sexta jornada merced a un solitario tanto de Millene— y dos empates —frente al Betis y Athletic Club en la tercera y cuarta jornada respectivamente—. O lo que es lo mismo, de los 18 puntos disputados en Riazor, el Dépor solo se había quedado con cinco en su poder. Hasta tres equipos salieron de A Coruña con tres puntos más en sus arcas: Barcelona en la jornada de estreno (0-3), Real Sociedad (0-1) y Espanyol (0-1).

No obstante, en el arranque de la presente campaña, el Deportivo parece haber encontrado en Riazor su lugar seguro. Sin ser el inicio esperado, ni mucho menos, la escuadra dirigida por Fran Alonso ha sumado más en casa que lejos de ella. El propio técnico blanquiazul reconoció ya en varias ruedas de prensa que, a estas alturas del curso, esperaba que el equipo tuviese más puntos.

Seis partidos se han jugado en Riazor hasta ahora y el Dépor los ha saldado con un bagaje positivo: dos victorias, tres empates y solo una derrota. El único equipo que, por lo pronto, logró llevarse los tres puntos del feudo herculino fue el Madrid CFF (1-2), y lo hizo sobre la bocina con un tanto de Mendoza. Otros han tenido que sudar la gota gorda para llevarse algún punto. Fue el caso del Badalona Women (0-0), DUX Logroño (2-2), que fue capaz de remontar el 2-0 inicial y el Atlético de Madrid (1-1), que acabó el encuentro con una jugadora menos. El Deportivo venció, en ambos envites por 1-0, al Athletic Club en la tercera jornada y al Levante el pasado viernes.

Asignatura pendiente

Donde tiene el Deportivo una asignatura pendiente es en sus duelos lejos de casa. En lo que va de campaña han disputado cinco partidos a domicilio y solo ha sumado un punto. Dicho en otras palabras, el conjunto herculino ha conseguido el 6,7% de los tantos como visitante.

El dato puede ser alarmante, sin embargo, dos de los rivales a los que ha tenido que medirse a kilómetros de Riazor fueron Barcelona y Real Madrid. Son precisamente esos dos conjuntos los que desvirtúan también la media de goles encajados como visitante. El Dépor ha recibido 17 tantos a domicilio, de los cuales 8 corresponden al Barça y 4 al equipo comandado por Pau Quesada. Aun así, el conjunto coruñés demostró flaqueza en su visita al Alhama ElPozo (3-1) y tampoco fue quién de sacar a relucir su mejor versión contra el Eibar (1-0).

El reto fuera de casa empieza en la defensa. Es la parcela que más se resiente lejos de Riazor. Así es que, el Dépor, recibió como mínimo un gol en todos los partidos como visitante. Un dato que todavía llama más la atención con la contraposición de la condición de local: en el feudo blanquiazul, la escuadra deportivista ha mantenido la portería a cero en tres ocasiones (Badalona Women, Athletic Club y Levante).

El conjunto coruñés cortó la racha de siete jornadas sin vencer en Riazor, al calor de su gente, en el estadio que ya es hogar. Pero el próximo sábado toca volver a viajar. Esta vez a Sevilla (12.00 horas) para tratar de revertir la situación a domicilio y confirmar que lo ocurrido el pasado viernes ante el Levante, no fue solo un espejismo.