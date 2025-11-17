La paciencia se impuso a la agitación y el Dépor volvió a ganar

Paula Gutiérrez deja atrás a Dolores en el encuentro entre Deportivo y Levante Germán Barreiros

No era sencillo reponerse después de sufrir una goleada en el Johan Cruyff. Pero el Deportivo estaba casi obligado a hacerlo. Por el contexto y por el rival. No falló ante el Levante y puso fin así a una racha de siete jornadas sin conocer la victoria. Y lo hizo merced a la paciencia, la entereza y la perseverancia.

Tal y como era de esperar, el cuadro granota se plantó en Riazor con la idea de renunciar al control del partido y esperar agazapado su oportunidad de acercarse a la meta defendida por Inês. Pero eso implicaba que el Dépor cometiera errores no forzados; fallos que nunca llegaron y que permitieron a la meta lusa convertirse en una espectadora más del envite.

Desde el primer minuto imperó la paciencia para construir desde atrás. El plan estaba claro: a través de la posesión, encontrar a Espe Pizarro o a Ainhoa con un contexto favorable para realizar el uno contra uno. Todo empezaba con el movimiento de Samara, que se hundía hacia dentro para crear dos opciones, tal y como explicó Fran Alonso al término del encuentro: “O buscábamos a Ainhoa y a Espe, dos jugadoras muy desequilibrantes, o atacábamos los espacios con jugadoras en cuadrado”.

Tardó el deportivismo en poder disfrutar de una jugadora como Espe Pizarro. La charrúa, que todavía está lejos de ofrecer su mejor nivel después de la lesión, ya ofreció destellos de calidad. Sobre el verde de Riazor quedó patente que, con ella en el campo, el Dépor gana en ataque. Es una jugadora de esas que no se lo piensa demasiado y que, en cuanto recibe, tiene fijada la portería como meta final.

Fue el partido con más posesión a favor del conjunto blanquiazul en lo que va de temporada (65%), pero lo más importante, fue lo que consiguió hacer con ella: domar al Levante y no sufrir en ningún tramo del partido. El equipo dirigido por Andrés París se quedó en blanco y no fue capaz de convertir ningún disparo entre los tres palos.

La transición

La superioridad blanquiazul era evidente, algo que pudo haber jugado una mala pasada al conjunto coruñés. La necesidad de ganar, el poco acierto de cara a portería y el cronómetro era un cóctel molotov que podía hacer caer al Dépor en la prisa. Lejos de ser así, la escuadra deportivista siguió a lo suyo, hasta encontrar el hueco.

De forma paradójica, el gol que valió tres puntos llegó en una transición. Inês sacó en largo, Marisa la bajó de primeras para Ainhoa y, a un toque, la catalana se la cedió a Olaya. A correr con el Levante desarmado. La asturiana puso la directa hacia la portería acompañada de Marisa por la izquierda y de Ainhoa por la derecha. Fue esta última su opción y, como ya es habitual, a la ‘14’ deportivista le bastó un toque para dejar su sello de calidad y habilitar a la delantera madrileña. Durante los 55 minutos anteriores había mandado la tranquilidad, pero fue el rock and roll el encargado de hacer valer la superioridad del equipo herculino.

El Levante quiso apretar, pero el Dépor no le dejó. La escuadra blanquiazul parece haber aprendido de los errores y firmó un final inteligente. No dio opción al cuadro granota, a pesar de llegar al tramo final con una ventaja corta. Sobre todo porque, por el transcurso del envite, el equipo pudo haber matado el encuentro mucho antes. Solo la falta de contundencia se lo impidió.

El contexto obligaba al Deportivo a ganar. Casi daba igual cómo hacerlo. Sumar de tres era primordial para dejar atrás el bloqueo en el que las jugadoras estaban sumidas. Lo hizo. Ahora, la prioridad es que el triunfo se convierta en un punto de inflexión para seguir escalando puestos en la tabla y dar pasos adelante en el juego.