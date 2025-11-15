Marisa, de un verano 'on fire' a un estreno goleador en Liga F en el momento perfecto

Marisa García, delantera del Dépor, en el partido ante el Levante en Riazor Germán Barreiros

Marisa García (Madrid, 2006) eligió el mejor momento posible para estrenarse como goleadora en la Liga F. Su tanto ante el Levante decidió el triunfo del Deportivo femenino en Riazor (1-0), un partido clave para tomar aire y abrir brecha con la zona de descenso. De este modo, la delantera consigue transformar en competición oficial las sensaciones que dejó en pretemporada, recuperando un acierto de cara a puerta que también había asomado recientemente en la Copa de la Reina, donde firmó un doblete en el campo del Guiniguada Apolinario (1-3).

El gol frente al Levante llegó tras una acción colectiva. En el minuto 56, Olaya abrió hacia Ainhoa Marín y el centro de la extremo encontró a Marisa en el segundo palo. La jugadora cedida por el Real Madrid conectó una volea con la derecha que batió a Coronado y dio la ventaja a un Dépor necesitado de un golpe de autoridad ante el colista. Ese tanto bastó para sumar tres puntos que alejan momentáneamente al equipo de los puestos de peligro.

Además, la actuación de Marisa no se quedó solo en la definición. La punta volvió a mostrar las virtudes que ha exhibido desde su llegada: agresividad para disputar balones divididos, potencia para aguantar el cuero de espaldas y una presencia que permite al equipo avanzar metros. La adaptación a la Liga F, aun así, había requerido tiempo. Esta es su primera experiencia en la élite tras competir el pasado curso en Primera Federación con el Real Madrid B y el salto de categoría obligó a un periodo natural de ajuste. Pese a ello, nunca salió de los planes de Fran Alonso: once jornadas disputadas, cinco titularidades y 535 minutos.

No obstante, el contraste con la pretemporada estaba siendo evidente. Marisa terminó la preparación como máxima goleadora del Dépor, autora de cuatro de los diez tantos del equipo en los amistosos. Se estrenó ante el Athletic aprovechando un balón suelto en una jugada iniciada por Ainhoa Marín. En el Teresa Herrera marcó en su primer partido en Riazor, tras un centro de Samara, un gol que encaminó la conquista de la sexta Torre de Hércules. Y en la Copa Teide, ante el Costa Adeje Tenerife, sumó otros dos: uno de cabeza tras un córner de Elena Vázquez y otro con un trallazo espectacular desde fuera del área.

En su presentación como nueva jugadora del Dépor, en la semana previa al debut liguero, confesó que había sido una pretemporada “muy completa”, aunque señaló que su gran desafío era adaptarse “bien a la categoría”: “Necesito coger minutos en Liga F y poco a poco dar lo máximo de mí al equipo”. La lesión de Millene Cabral abría una posible puerta al protagonismo en las primeras jornadas, aunque la madrileña necesitó rodaje para asentarse.

Su gol ante el Levante retoca el panorama. Rompe su sequía en Liga F, confirma su evolución y la sitúa de nuevo en la senda que marcó en verano. El Dépor necesitaba ganar en un duelo directo de la zona baja y Marisa respondió cuando más falta hacía.