Ainhoa conduce el esférico frente al Levante Germán Barreiros

Abrió el Deportivo la jornada 11 de la Liga F ante el Levante. Y lo hizo con una victoria tan necesaria como sanadora (1-0). Un gol de Marisa al inicio de la segunda mitad devolvió la sonrisa a las blanquiazules en un partido que dominaron de principio a fin.

Atrás quedó el partido en Barcelona y con él también el once defensivo. Fran Alonso optó por recuperar la zaga formada por cuatro jugadoras y por dejar a dos de sus habituales en el banquillo, Vera y Millene, para dar entrada a Barth y Marisa.

Con el pitido inicial, como si de algo matemático se tratase, comenzó a llover. Y lejos de apagar a la afición blanquiazul, ubicada en Preferencia Inferior por primera vez en la temporada, la animó. Pronto empezaron los cánticos y también el dominio del Dépor.

El Levante esperaba agazapado y las blanquiazules, con más paciencia de la habitual, lograban superar la primera línea con facilidad. Era cerca de la meta defendida por Coronado donde aparecía el atasco. El cuadro granota acumulaba mucho tráfico por dentro y el Dépor buscaba contrarrestar ese bloque cerrado con internadas por las bandas.

Se apuntó la primera del partido Espe Pizarro tras una conducción de Ainhoa. La uruguaya recibió en la frontal del área, recortó para hacerse hueco y disparó alto. La posesión se empezaba a traducir en acercamientos y esa era la mejor de las noticias para el Dépor. Eso, y que el balón le llegase a su ‘14’, la que por momentos parecía multiplicarse y ser capaz de incidir por la derecha, por la izquierda y por el centro.

Pasado el minuto 20 fue Olaya quien se animó a probar a Coronado. Su tiro salió demasiado centrado y no comprometió a la meta visitante, pero el disparo de la asturiana era la evidencia de que las jugadoras del Deportivo tenían confianza. La posesión que tanto había echado de menos el conjunto coruñés, ahora era toda suya.

El equipo dirigido por Andrés París buscó animarse con un chispazo por banda de Carrasco, pero las blanquiazules no solo estaban cómodas con el balón. Y eso les permitía reducir al mínimo cualquier intento del Levante. Inês, que venía de sufrir un bombardeo en Barcelona, era una mera espectadora del envite.

Cumplida la media hora de partido, Ainhoa y Espe Pizarro se intercambiaron de banda para aprovechar la capacidad de encarar de la catalana. Samara se hundía al centro para llevar arrastrar a su defensora y dejar así vía libre para Ainhoa.

En una triangulación por el flanco izquierdo entre Samara, Ainhoa y Paula encontró el Dépor el hueco, pero la catalana envió su disparo fuera. La claridad en los últimos metros fue lo único que privó a la escuadra herculina de marcharse al descanso con ventaja en el electrónico.

El paso por vestuarios no cambió el guion del partido, aunque el Levante buscó dar un paso adelante en defensa y no ceder tantos metros a Raquel y Barth a la hora de construir desde atrás. Quien iba arriba sin dudarlo era el Dépor, que a punto estuvo de sacar petróleo de un robo tras presión que acabó con un tiro de Olaya desviado por poco. Replicó enseguida Érika con un disparo lejano directo al larguero.

Premio a la insistencia

La ocasión espoleó al Levante, que se animó en ataque y, como consecuencia, dejó espacios atrás. Y se lo hizo pagar caro el Dépor. Con el cuadro granota descolocado, Olaya comandó una transición en la que topó en Ainhoa a la aliada perfecta. La catalana vio entrar desde atrás a Marisa y, con un toque sutil, asistió para que la delantera rematase de primeras. Se estrenó así la madrileña en Liga F con la blanquiazul. Y de paso, quitó un peso de encima al Deportivo.

El equipo herculino se liberó con el gol y su juego agradeció sacar una losa que llevaba demasiado tiempo haciendo mella. Ainhoa y Olaya combinaron a base de taconazos para levantar los “olés” en la grada. Fran Alonso, que no se fiaba por la corta ventaja que reflejaba el marcador, hizo ingresar a Millene en detrimento de la goleadora Marisa.

Lejos de acomodarse, el Dépor buscaba el segundo, sabedor ya de lo que puede suponer dejar un partido abierto hasta el final. Puso Samara un balón medido para Ainhoa, que entraba al segundo palo desde atrás. La catalana se topó con Coronado, que salvó al Levante de recibir el segundo.

Tuvo Olaya la oportunidad de matar el encuentro en el minuto 85. Recibió en el punto de penalti, controló y, en el momento de disparar, echó el cuerpo demasiado hacia atrás, provocando que el tiro se le marchase alto.

Apretó el Levante en los últimos instantes de la contienda en busca del empate y tuvo dos saques de esquina para conseguirlo. Pero el Dépor se negaba a dejar escapar tres puntos vitales. Y así fue. Las blanquiazules pusieron fin a una racha de siete jornadas sin conocer la victoria con un partido serio, en el que apenas sufrieron. Y cuánta falta hacía.