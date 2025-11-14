Fran Alonso: "Esto es un punto de inflexión, vamos a seguir sumando"

Fran Alonso en la sala de prensa de Riazor

Tras lograr los tres puntos ante el Levante, Fran Alonso se pasó por los micrófonos de la sala de prensa de Riazor. El técnico calificó la victoria como especial y aseguró que es aire fresco para continuar en busca de más.

Triunfo: “Victoria necesaria después de un partido que sufrimos mucho en Barcelona, nos dolió mucho. La manera en la que se ha levantado el equipo es digno de elogio, la fuerza que han demostrado. Hoy hicimos un partido muy serio y es una victoria merecida y muy muy necesaria".

Falta de acierto para matar el partido: “Creo que hemos tenido ocasiones muy claras, hemos estado bastante bien, nos ha faltado matar el partido, pero hemos mantenido la portería a cero, Inês apenas ha tenido que hacer ninguna parada. Al final lo importante son los tres puntos. Contento por eso, hoy es un día feliz”.

Papel de Samara: “Samara se metía hacia dentro para buscar ese uno contra uno de Ainhoa y Espe, dos jugadoras muy desequilibrantes. Era para poder atacar esos espacios si saltaban las laterales con jugadoras en cuadrado como Paula. Al final han ajustado y hemos utilizado otros recursos. Hemos hecho un partido bastante inteligente, no hemos sufrido y estoy muy contento sobre todo por eso, me enorgullece como ha competido el equipo. Esto es un punto de inflexión, a partir de aquí vamos a seguir sumando”.

Una victoria tan necesaria como sanadora (1-0) Más información

A nivel personal: “Cuando no ganas se pasa mal, me duele mucho, trabajamos muchísimo y pasamos muchas horas. Nos entregamos mucho al proyecto y lo sufrimos. El fútbol da siempre una nueva oportunidad, hemos tenido suerte porque jugamos el viernes y se vio las ganas que tenían las jugadoras de salir después de una semana durísima”.

Vestuario: “Las jugadoras están muy contentas. Sufrimos mucho las derrotas. Confiamos en el grupo y las cosas no estaban saliendo a pesar de los esfuerzos que hacemos a diario. Esta victoria contra un rival directo era muy importante, esta victoria es especial. Era muy importante ganar enfrente de la afición. Fue especial porque desde el banquillo les podíamos ver. Esto nos da ánimo para seguir creciendo y que lleguen más victorias”.

Espe Pizarro: “Recuperada de la lesión está, lo que no está es al mismo ritmo que sus compañeras porque lleva menos jugando. Está cerquita de dar su mejor versión, hoy ya hemos visto esas buenas acciones. Pone esas posiciones de ataque mucho más difíciles. Es una bendición tener a estas jugadoras que tenemos. La actuación de Espe es muy positiva y va a dar más”.