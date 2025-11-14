El UnaXUna de la victoria del Deportivo ante el Levante: Marisa se estrena como goleadora blanquiazul en Liga F

Marisa encara a Teresa en el encuentro entre Deportivo y Levante Germán Barreiros

Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo en la victoria ante el Levante (0-1).

INÊS PEREIRA (7)

Sin trabajo bajo palos. El Levante le permitió tener una tarde plácida. Ayudó a sus compañeras con instrucciones desde la meta.

SAMARA ORTIZ (7)

Se metió hacia dentro para provocar el uno contra uno de Espe y de Ainhoa. Segura con el esférico en sus botas.

RAQUEL GARCÍA (8)

Un muro en defensa. No permitió a ninguna jugadora granota que se acercase al área. Fue la encargada de iniciar el juego.

MERLE BARTH (8)

Salió de su zona para anticipar varias veces los balones largos del Levante. Se animó en ataque tras robar balones en el centro del campo.

PAULA NOVO (7)

Partido cómodo para la canterana. Mostró confianza con el balón y seguridad en defensa ante Carrasco, la jugadora más peligrosa del cuadro visitante.

HENAR MUÍÑA (8)

Un muro infranqueable en defensa. Dio consistencia al centro del campo y provocó la desesperación de las visitantes. Vio la amarilla por una entrada.

PAULA GUTIÉRREZ (8)

Directora de orquesta. Cogió los mandos de la medular e hizo jugar al equipo. En partidos con la posesión a favor, se luce.

OLAYA RODRÍGUEZ (7)

Trabajó en la sombra en la primera mitad. Comandó a la perfección la transición que supuso el gol del Deportivo.

ESPE PIZARRO (7)

Buenos minutos de la charrúa. Se atrevió a encarar por banda, con éxito en muchas ocasiones. Agresiva sin balón.

AINHOA MARÍN (8)

Un dolor de cabeza para las jugadoras del Levante. Creó peligro en todo momento y asistió a Marisa para hacer el gol del triunfo.

MARISA GARCÍA (7)

Peleó por ganar balones y aguantarlos merced a su corpulencia. Culminó una transición de libro y se estrenó como goleadora en Liga F con la elástica del Deportivo.

Los cambios

MILLENE CABRAL (7)

Talento. Hizo sufrir a la defensa rival.

MICHI APÓSTOL (6)

Entró con ganas de demostrar.

LUCÍA MARTÍNEZ (6)

Dio frescura en defensa.

BÁRBARA LATORRE (6)

Tiró de experiencia para ganar tiempo.

REDRU (s.c.)

Sin tiempo para demostrar.