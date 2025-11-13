Tres pilares para iniciar el camino hacia la estabilidad

Millene, Inês y Ainhoa

El premio Estrella Galicia que se le otorga todos los meses a una jugadora del Deportivo, no es más que una mera distinción a aquella futbolista que más haya destacado. Es la prensa que cubre la actualidad del club herculino quien propone a las tres candidatas a ganar el trofeo. En octubre, las tres nominadas desvelaron a los tres pilares que sostienen al Deportivo: Ainhoa Marín, Millene Cabral e Inês Pereira. La encuesta, ajustada hasta el final, dio a la catalana como ganadora con el 40,4% de los votos, frente al 31,4% de la brasileña y al 28,2% de la meta lusa.

Como ya es habitual, Ainhoa recogió en la mañana de ayer el premio y, desde la sala de prensa de Abegondo, analizó la situación que atraviesa el equipo: “El fin de semana pasado fue duro y no creo que hoy haya que celebrar nada, no me reconforta estar aquí con la situación que tenemos”.

La ‘14’ blanquiazul habló de forma seria, como si a sus espaldas ya cargase con una responsabilidad más allá de lo que ocurre sobre el verde. Explicó que lo ocurrido en el Johan Cruyff fue algo que no representa al club y reconoció la dureza de la goleada: “Fue apoteósico. Nosotras fuimos las expuestas y fue muy complicado, es un partido que tenemos que olvidar. No creo que representásemos lo que merece este club”.

Ainhoa se mostró dolida, pero también confiada en poder revertir la situación. Es lo bueno del fútbol, que apenas hay tiempo para lamentaciones y, en menos de una semana, ofrece la posibilidad de reivindicarse. La del Deportivo es mañana, ante el farolillo rojo de la Liga F, el Levante. El conjunto 'granota', que todavía no conoce el sabor de la victoria, anunció ayer la llegada de Andrés París como nuevo técnico. Sustituye así a Santi Triguero, analista del filial, que había cogido los mandos del equipo tras la destitución de Emily Lima.

La extremo catalana lo tiene claro: “Lo importante es lo que haces después de lo que ha pasado. Ya hemos planteado la manera en la que vamos a jugar. El viernes vamos a dar una respuesta a lo que nos ha pasado y va a ser positiva, seguro”.

A pesar de estar atravesando un arranque liguero más complicado de lo esperado, Ainhoa no deja de brillar. Sus números continúan siendo lo más destacable. No es solo una de las jugadoras de Liga F que más intenta regatear (39 regates en 9 jornadas), sino también una de las que más lo consigue. A pesar de contar en todos los encuentros con una vigilancia constante de hasta dos defensoras, su talento le ha permitido completar un total de 21 regates.

A esas cifras se suma su influencia directa en los goles. Ha marcado dos y dado otros tantos. Cuatro dianas con su sello directo de las siete que ha logrado el Deportivo.

Su mejor aliada

Estará también mañana sobre el césped de Riazor la mejor aliada de Ainhoa, Millene Cabral. Si la catalana ha dejado su marca en cuatro de los siete tantos del Deportivo, la ariete brasileña lo ha hecho en dos. Y eso que no pudo aparecer en escena hasta la quinta jornada. Seis partidos le han bastado para celebrar dos goles.

El Deportivo la echó en falta en las primeras fechas ligueras, sobre todo a la hora de conectar con la zona de ataque. Aunque el juego de las blanquiazules no fluya, los chispazos de Millene siempre ayudan a despertar clarividencia. Además, con ella en el campo, los equipos rivales se topan con dos preocupaciones de severa magnitud: Ainhoa y Millene, Millene y Ainhoa.

Una meta que da puntos

Si en la zona ofensiva el Deportivo depende de Ainhoa y Millene, en defensa hace lo propio con Inês Pereira. El ejemplo más reciente está en la derrota sufrida a manos del Barcelona. A pesar de encajar ocho goles, la meta lusa evitó que la goleada ascendiese, como mínimo, hasta la docena. Inês firmó once paradas, algunas de ellas de un mérito intachable, que no pasaron desapercibidas a pesar del resultado final.

Lo mismo ocurrió ante el Atlético de Madrid en la octava jornada, aunque en aquel encuentro, su actuación valió para sumar un punto. Si bien es cierto que el conjunto colchonero estaba con una jugadora menos por la expulsión de Lauren Leal, la calidad de sus futbolistas le permitió apretar hasta el final y buscar la victoria. Fue ahí cuando se toparon, una y otra vez, con la figura de Inês.

El Deportivo necesita reaccionar cuanto antes. Pero la competitividad actual de la Liga F demuestra partido tras partido que no llega con la inspiración de tres jugadoras. El cuadro herculino debe seguir construyendo su proyecto, para el que ya tiene dos mimbres que valen su peso en oro. Con Inês, cedida por el Everton, no le queda otra que aprovechar esta temporada.