Dépor Femenino

La selección de Venezuela cita a Michi Apóstol para dos partidos de la Nations League

La delantera del Deportivo ya disputó el pasado verano la Copa América con la Vinotinto

Bea Arrizado
Bea Arrizado
13/11/2025 15:34
Michi Apóstol en un partido con el Dépor
Michi Apóstol en un partido con el Dépor
RCDEPORTIVO

Como ya es habitual, Michi Apóstol ha recibido la llamada de la selección de su país, Venezuela. Ricardo Belli ha citado a la jugadora del Deportivo para disputar dos encuentros correspondientes a la Nations League.

La primera cita será ante Ecuador, el viernes 28 de noviembre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado (Quito, Ecuador); la segunda, el martes 2 de diciembre contra Perú, en el Estadio Metropolitano de Lara (Cabudare, Venezuela).

La delantera del filial blanquiazul ya disputó en verano la Copa América, torneo en el que la Vinotinto quedó apeada en fase de grupos.

Michi Apóstol es una de esas jugadoras del Deportivo B que se ha ganado un hueco en las convocatorias del primer equipo. El pasado domingo, frente al Barcelona, contó con sus primeros minutos a las órdenes de Fran Alonso en esta campaña.

