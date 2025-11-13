La previa | Todo o nada ante el farolillo rojo de Liga F

Lance del último encuentro del Deportivo en Riazor, ante el Atlético de Madrid Carlota Blanco

Qué rápido pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando el Deportivo logró certificar el regreso a la máxima categoría del fútbol español con Irene Ferreras a los mandos. Pero eso ya es pasado. E historia de la entidad coruñesa, claro. Ahora el equipo afronta su segunda temporada en Liga F y Fran Alonso va camino de cumplir un año en el banquillo blanquiazul. Un año de altos y bajos, de momentos buenos y no tan buenos. Precisamente el técnico madrileño está afrontando ahora uno de los tramos más complicados desde su llegada. Es probable que, en su lista de peores momentos con el Deportivo, en caso de que exista, el que atraviesa en estos instantes esté en los puestos más altos, codeándose con sus primeros partidos (derrota 5-0 ante el Granada y 1-4 contra el Real Madrid) o incluso con la mala dinámica de seis jornadas (entre la 19 y la 24) sin conocer la victoria con la permanencia en entredicho.

30 partidos ha dirigido al Deportivo en Liga F desde aquel 24 de noviembre en el que aterrizó en el cargo hasta hoy: 6 victorias, 10 empates y 14 derrotas es el balance con el que llega al encuentro de esta tarde, ante el Levante. Es innegable que, con su llegada, el equipo blanquiazul reaccionó y, merced a ello, acabó logrando la meta fijada a principio de temporada, la salvación. No obstante y tras un mercado de verano que dio un salto de calidad a la plantilla, el rendimiento del conjunto blanquiazul se ha visto mermado. Tanto que hasta el propio Fran Alonso ha reconocido sentirse decepcionado con la cantidad de puntos que refleja el casillero del equipo: “Creíamos que a estas alturas íbamos a tener más puntos”.

Fran Alonso se aferra a la positividad: "Estamos a un clic de empezar a conseguir buenos resultados" Más información

Desde que se enfundó los colores del Deportivo, Fran Alonso siempre ha destacado por apostar por el positivismo. Y justo antes de enfrentarse al Levante en un partido que tanto él como Ainhoa Marín han calificado de “final”, no iba a ser menos. En la rueda de prensa previa al envite de hoy, el preparador madrileño desveló que la confianza sigue siendo ciega, a pesar del inicio complicado: “Tenemos plantilla y tenemos recursos para tener más puntos. No hay que esconder que no ha sido un inicio bueno, pero el equipo va a ir para arriba. En unas semanas estaremos hablando de una situación totalmente distinta”.

Duelo de necesidades

El Deportivo está obligado a reaccionar. La versión mostrada hasta ahora está muy lejos de lo que la plantilla demostró en pretemporada que puede ofrecer. Y el calendario le pone ahora en su camino al farolillo rojo de la competición. Por lo que reflejan los casilleros de Dépor y Levante, es un duelo de puras necesidades. Porque si el cuadro blanquiazul está en horas bajas, el conjunto granota tiene un pie metido en Primera Federación: no ha vencido ninguno de sus partidos y en sus arcas solo tiene dos puntos, logrados tras empatar en la segunda jornada contra el Alhama ElPozo (0-0) y el fin de semana pasado ante el Badalona Women (1-1).

La inestabilidad del Levante se ha evidenciado en su banquillo, por el que ya han pasado tres personas: Emily Lima, Santi Trigueros y ahora, Andrés París, que se estrenará hoy en Riazor. Sobre el nuevo técnico habló Fran Alonso en la previa: “He oído hablar de él como mentor, como motivador, y el feedback que he recibido ha sido buenísimo. Siempre que hay un cambio de entrenador o entrenadora en un equipo, hay ese plus de motivación porque las jugadoras ven una oportunidad de convencer al nuevo míster”.

El Deportivo se enfrenta a un déficit que ya le supuso un problema en el curso anterior: la pobre producción ofensiva. Así es que solo han celebrado siete dianas. Sin embargo, la escuadra granota todavía anota menos (5).

Mejor en casa

Después de tres partidos consecutivos lejos de A Coruña (dos de Liga y uno entremedias de Copa de la Reina), el Deportivo regresa al lugar en el que se siente más cómodo, a Riazor, donde ha logrado seis de los siete puntos que acumula. Sin ir más lejos, la última vez que el equipo sumó, fue ante el Atlético de Madrid, al calor de su afición (1-1).

No es momento para guardarse nada. Por suerte, Fran Alonso tiene a toda la plantilla disponible, a excepción de Paula Monteagudo, que estará alejada de los terrenos de juego durante al menos tres meses por una rotura en la fascia plantar. En Barcelona, el técnico alineó un once de carácter defensivo. Pero eso era otra historia. Hoy, cuesta visualizar a un Deportivo encerrado atrás. El empate no sirve; la derrota, menos.