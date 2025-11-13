Fran Alonso se aferra a la positividad: "Estamos a un clic de empezar a conseguir buenos resultados"

Fran Alonso en rueda de prensa Javier Alborés

El casillero del Deportivo no refleja los puntos con los que Fran Alonso contaba a inicio de temporada. Es una realidad expuesta por el técnico madrileño, que reconoció en la rueda de prensa previa al duelo contra el Levante la importancia de ganar mañana (19.30 horas en Riazor) para dejar atrás la mala racha.

Semana después de recibir la goleada en Barcelona: “El día posterior nos vimos un poco tocadas, pero ya llevamos los dos últimos días a un nivel muy alto, tenemos las energías renovadas. El equipo está preparado y deseando que llegue mañana para hacer un buen partido. La reacción no ha podido ser mejor en los entrenamientos. Veremos mañana si es como esperamos en el campo”.

Final contra el Levante: “Lo consideramos como una final. Es un partido en el que debemos dar el 100% para intentar ganar. Lo del otro día, la primera parte no estuvo a la altura a la que debemos estar. Fue un varapalo muy duro. En la segunda hicimos correcciones y no fue tan desastrosa. Pero de diez partidos que ha habido este año de Liga, el Barcelona ha metido ocho goles en tres ocasiones. Al campeón alemán le ha metido siete. Es un equipo que como tenga el día es muy, muy superior. Tampoco podemos fustigarnos, tenemos que levantarnos y afrontar este partido con confianza, porque realmente el trabajo que están realizando las jugadoras es bueno. Estamos a un clic de empezar a crecer y empezar a conseguir resultados positivos”.

Estado de la plantilla a nivel físico: “La única lesión que tenemos es la de Paula Monteagudo. Es un desafío grande el escoger convocatoria, porque hay que dejar a bastantes jugadoras. Pero es un buen problema, porque hay mucha disputa por posiciones y eso les hace mejorar. Todas están disponibles quitando a Monti”.

Baja de Monteagudo: “Es una pena porque estábamos muy contentos con su progresión. Se estaba adaptando muy bien a Liga F, después de la temporada pasada jugar en el B. Estábamos muy contentos. La lesión le llega en un momento de confianza, llevaba ya dos goles y esto es un pequeño paso atrás. He hablado con ella y está bien, está contando los días para volver a entrenar. Una jugadora con esa mentalidad sé que, cuando vuelva, va a volver más fuerte de lo que se fue”.

Errores contra el Barcelona: “Falló un poco todo. No estuvimos bien, no fuimos nada agresivas, no cortamos carreras, no chocamos, no hicimos apenas faltas… Tuvimos un día para preparar el partido porque veníamos de una semana en la que además jugamos tres partidos fuera. El rival venía de tener un toque de atención contra la Real Sociedad y habían tenido toda la semana para preparar el partido. Si al nivel que tenemos cada plantilla le sumas eso, creo que es mucha ventaja para un equipo que está en otro nivel. Aun así, debimos competir mejor. La reflexión empieza por el cuerpo técnico. Lo importante es hacer borrón y cuenta nueva. Es un partido que no nos define como grupo, para nada. Hay equipos como el Bayern Munich que se llevó siete. Es un partido que puede pasar, es un accidente. Nos afectó al día siguiente porque sentimos el escudo, sentimos los colores y siempre nos duele una derrota así y dar una imagen como la que dimos, sobre todo en la primera parte. Lo importante es esta oportunidad de lavar la imagen, en nuestra casa, en un partido de máxima importancia. Estoy muy confiado por la manera en la que lo ha afrontado el grupo. Vamos a jugar un buen partido y vamos a sacar los tres puntos”.

Andrés París, nuevo entrenador del Levante: “No sé cómo le va a sentar al equipo rival, no sé cómo funcionan las cosas allí. He oído feedback de él como mentor, como motivador y los feedbacks son buenísimos. Como entrenador no tenemos ese conocimiento, no sabemos si acostumbra a jugar con línea de cuatro o de cinco, no sabemos que automatismos tiene. Teníamos estudiado al rival, pero ahora vamos a centrarnos en nosotras porque hay incertidumbre, no sabemos cuantas cosas va a cambiar. Tampoco en dos días vas a poder cambiar muchas cosas. Lo que sí creo es que siempre que hay un cambio de entrenador o entrenadora en un equipo, hay ese plus de motivación porque las jugadoras ven una oportunidad de convencer al nuevo míster. Esperamos a un equipo con muchísima intensidad, muchas ganas. Lo bueno es que nosotras también las tenemos”.

Decepción por el inicio de liga: “No cabe duda que creíamos que a estas alturas íbamos a tener más puntos. Creamos muy buenas expectativas porque la pretemporada fue muy buena en cuanto a juego, en cuanto a personalidad, en cuanto a toma de decisiones… Estuvimos muy bien contra rivales de entidad. Luego vino la competición oficial y en momentos puntuales nos ha faltado suerte. Ha habido pocos partidos en los que hayamos estado bien durante los 90 minutos, ha habido diferencias entre las primeras y las segundas partes. Esto es la liga de la regularidad. Hay confianza al 100% en el grupo. Viendo entrenar al grupo sé que estamos muy cerca de lograr lo que nos hemos propuesto en tema de juego, de materializarlo en puntos. Estamos a una victoria de conseguirlo, muy cerca. El grupo a pesar de la derrota contra el Barcelona, que es muy dolorosa para gente que amamos lo que hacemos, que amamos el club, que amamos estos colores, ha reaccionado y eso es lo que nos puede hacer grandes. Sigo teniendo la confianza de que va a ser una buena temporada al final de ella”.

Presión por las expectativas: “Puede ser. En pretemporada se consiguieron victorias contra rivales de mucha entidad, se consiguió un muy buen juego, tener mucho dominio… Pero al fin y al cabo, la pretemporada sirve para prepararse y cuando sale bien, genera expectativas, incluso en el vestuario. Todas creíamos que este iba a ser un año espectacular. Pero aquí todos competimos, es una liga muy igualada en la que cualquiera puede ganar a cualquiera. En diez jornadas, un bagaje de siete puntos… Tenemos plantilla y tenemos recursos para tener más puntos. No hay que esconder que no ha sido un inicio bueno. El equipo va a ir para arriba. En unas semanas hablaremos y estaremos hablando de una situación totalmente distinta”.