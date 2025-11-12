Ainhoa confía en la reacción del equipo: "Tenemos que olvidar el partido del Barcelona, el viernes vamos a responder"

Ainhoa Marín celebra su tanto ante el Athletic Club

Ainhoa Marín fue seleccionada por la afición blanquiazul como la mejor jugadora del mes de octubre al imponerse a sus compañeras Inês Pereira y Millene Cabral. Esta mañana, la catalana recogió el premio Estrella Galicia en la sala de prensa de Abegondo e hizo una valoración de la situación del equipo. La ‘14’ deportivista tiene claros los pasos para dejar atrás la mala racha: olvidar lo ocurrido en Barcelona y responder de forma positiva ante el Levante.

Ainhoa Marín, premio Estrella Galicia RCDEPORTIVO

Situación del equipo: “Lo primero sí que es dar las gracias a Estrella Galicia por permitirnos estar aquí. Con la situación que tenemos, tampoco es que me reconforte estar aquí, a lo mejor celebrando algo, porque no lo siento así. El fin de semana pasado fue duro y tampoco creo que haya que celebrar nada, pero bueno, aún así le doy las gracias a Estrella Galicia porque llegará otra persona en otro momento y seguramente se pueda celebrar”.

Derrota ante el Barcelona: “En el vestuario se pudo decir poco realmente. La verdad es que no creo que representásemos, sobre todo en la primera parte, lo que merece este club. Fue apoteósico la verdad. Nosotras fuimos al final las expuestas ahí y fue muy complicado. En la media parte se intentó ir para arriba. Creo que hubo una posible reacción en la segunda parte, pero evidentemente ya muy tarde para todo. Pero tenemos que intentar ir para adelante. Fue un poco lo que intentamos en la segunda”.

Nosotras fuimos las expuestas y fue muy complicado"

Análisis de la goleada: “Creo que es un partido que tenemos que olvidar, creo que es un contexto que seguramente no nos vayamos a encontrar partido a partido, es algo muy excepcional. Sí que es verdad que te vas con muy malas sensaciones, pero es que no tienes tiempo para lamentarte, ahora viene un partido muy importante y es que estamos muy centradas en ello”.

Próximo partido contra el Levante: “Lo afrontamos con muchas ganas, el equipo quiere que llegue ya este viernes. Tenemos la suerte de que ya nos queda poco tiempo para poder reaccionar, que es lo que queremos, encima en Riazor. Tenemos muchas ganas del partido, porque sabemos que es una final y yo creo que a todo futbolista le gustan este tipo de partidos”.

Sabemos que el partido contra el Levante es una final"

Enfoque de Fran Alonso para el partido: “Ya hemos tenido el análisis del rival, hemos planteado la manera en la que vamos a jugar. A nivel psicológico ya nos ha dicho el míster que pocas conclusiones hay que sacar, que al final tienes poco tiempo para reaccionar. Lo importante es lo que haces después de lo que ha pasado, esa respuesta y eso es lo que vamos a dar este viernes, una respuesta a lo que nos ha pasado, que va a ser positiva, seguro”.