El Deportivo se medirá a la Real Sociedad en los octavos de Copa de la Reina

Cris Martínez en el encuentro copero de la pasada campaña entre Dépor y Real Sociedad

Después de eliminar al Guiniguada Apolinario en la tercera ronda (1-3), el Deportivo ya conoce el próximo escollo que deberá superar si quiere seguir avanzando rondas en Copa de la Reina. El sorteo se realizó en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la bola del Deportivo se hizo de rogar. Fue la última de su bombo en salir, así que su rival no fue una sorpresa. La escuadra blanquiazul se medirá a la Real Sociedad, equipo que le eliminó en la edición copera de la pasada temporada. La revancha está servida.

Falta ahora conocer el día y la hora en la que se celebrará el encuentro. Los octavos de final están fijados para el tercer fin de semana de diciembre: viernes 19, sábado 20 o domingo 21. Se disputará a partido único y la sede será A Coruña, aunque el club herculino todavía no ha hecho oficial si jugarán en Riazor o en el Campo Arsenio Iglesias de Abegondo.

Tal y como estaba diseñado el sorteo, era complicado que el Deportivo evitase a los huesos duros. Los ocho primeros clasificados de Liga F en la temporada pasada (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Granada, Costa Adeje Tenerife, Real Sociedad y Eibar) ya entran en esta ronda. Tal y como explicó la RFEF, de esos ocho saldrían los rivales de los únicos supervivientes de Primera Federación: Alavés y Europa. El primero, superó con claridad al próximo rival en competición liguera del Deportivo, el Levante (4-0) y se medirá ahora al todopoderoso Barcelona; el cuadro catalán de la categoría de plata, tras eliminar al DUX Logroño en los penaltis, recibirá al Athletic Club.

El Dépor ya se había librado del Barça, pero en el bombo del que salía su adversario para los octavos aún quedaban los otros dos equipos que completan el actual top 3 de la Liga F: Real Madrid y Real Sociedad. La bola de la escuadra merengue salió justo después de la del Espanyol. Uno menos. Fueron saliendo todas, hasta que en cada bombo quedaba una sola bola. En uno, la del Deportivo, en el otro, la de la Real Sociedad.

Déjà vu

El Deportivo repetirá así duelo con el mismo rival de los octavos de final de la pasada edición copera. En el ejercicio 2024-25, el conjunto coruñés tuvo que superar dos eliminatorias más por proceder de Primera Federación. Venció en ambas. La primera, con sufrimiento incluido ante el Atlético Villalonga (0-1); la segunda, de una forma más holgada contra el Sporting de Gijón (0-6).

En la tercera ronda ya se enfrentó a un rival de la máxima categoría, el Betis. No obstante, el equipo blanquiazul fue capaz de pasarle por encima y sellar su presencia en los octavos sin mayor complicación (3-0). Llegó así al punto en el que está ahora, ante el mismo rival: la Real Sociedad.

El 22 de diciembre el conjunto ‘txuri-urdin’ se plantó en la Ciudad Deportiva de Abegondo para amargar la travesía copera al Dépor. Las jugadoras del cuadro local lograron evitar, en la primera mitad, el agobio al que un equipo como la Real Sociedad te puede someter. Sin embargo, un gol de Emma Ramírez al inicio del segundo acto supuso un mazazo del que las locales no supieron reponerse. Y eso que generaron lo suficiente como para forzar el empate, pero la falta de acierto ya era un debe al que se enfrentaban por aquel entonces. Terminó cayendo la escuadra herculina, aunque abandonó el césped ovacionada por su afición.

Esta vez, el Deportivo buscará resolver el partido con un final diferente y plantarse así entre los ocho mejores equipos de la Copa de la Reina. Aunque ahora mismo, el encuentro y adversario en el que se centra el cuadro coruñés es el del próximo viernes, ante el Levante (Riazor, 19.30 horas).

Así quedaron todas las eliminatorias:

Deportivo Alavés-Barcelona

CE Europa-Athletic Club

Alhama ElPozo-Atlético de Madrid

Badalona Women-Granada

Espanyol-Real Madrid

Sevilla-Costa Adeje Tenerife

Madrid CFF-Eibar

Deportivo-Real Sociedad