Una goleada evitable en el Johan Cruyff

Raquel trata de tapar un centro de Pina en el partido entre Barcelona y Deportivo RCDEPORTIVO

Cuando las jugadoras del Barcelona tienen su día y, encima, les da por pisar el acelerador, poco hay que hacer. La cantidad de equipos capaces de hacerles frente cuando se propicia ese combo se reduce de forma muy significativa. Aún así, el Deportivo estuvo lejos de mostrar una versión aceptable en el Johan Cruyff y cometió errores que en Liga F se pagan demasiado caros. Y de nada vale mirar hacia otro lado y justificar la derrota con el mérito del equipo catalán.

La crónica | Un Barcelona desatado en la primera mitad hace añicos al Deportivo (8-0) Más información

Fran Alonso, previsor del vendaval que se avecinaba, alineó un once de corte muy defensivo. Dispuso un 5-4-1 para limitar el tráfico por el centro y obligar al Barcelona a jugar por fuera. Pero el cuadro dirigido por Pere Romeu ya había aprendido la lección en la jornada anterior, en Zubieta. Y en la recuperación firmó una matrícula de honor. Atacó por fuera con una comodidad pasmosa y aprovechó para ensayar varios disparos desde fuera. Algunos de ellos con premio incluido.

No tardaron las futbolistas blaugranas en hundir a las blanquiazules. La idea inicial era conformar un bloque bajo. Pero no tan bajo. El Barça encerró al Dépor hasta el punto de meter a diez de once jugadoras dentro de su propia área en muchos tramos de la contienda.

Quince minutos le llevó a la escuadra culé abrir la lata. A balón parado, como más le estaba costando al Barcelona en esta temporada, Vicky López castigó el desajuste del equipo coruñés. Las locales generaron un tres para dos tras el saque de esquina y la ganadora del Trofeo Kopa hizo valer esa superioridad. Recibió con el tiempo suficiente para acomodarse el esférico para su privilegiada zurda y, sin oposición, la clavó en la escuadra. Mérito de la pizarra local y del talento de Vicky, claro.

No obstante, después de ese tanto vinieron siete más. Y muchos de ellos nacieron de errores no forzados que pusieron en bandeja la goleada culé. Como el segundo, en el que Paula Novo perdió la marca y Alexia remató a placer. Aunque cuesta visualizar a cualquier jugadora de Liga F fallando ese remate en boca de gol. No fue el único fallo de marca que se vio. En el octavo, Raquel, que incluso estaba agarrando a Graham Hansen, se desentendió de la noruega. Jugadoras como Alexia o Graham no suelen perdonar. Y menos sin oposición.

El quinto fue el ejemplo idóneo de lo que estaba ocurriendo sobre el verde del Johan Cruyff. El Barcelona iba en ferrari. Y el Deportivo no hacía otra cosa que perseguir sombras. Tras un saque de esquina, Torrejón le ganó la partida a Vera y, de cabeza, envió la redonda al palo largo. Cerca del esférico había cinco jugadoras vestidas de blaugrana y seis de blanquiazul. Tres del Barça buscaron el rechace, mientras todas las del Dépor se quedaron paradas. Y Laia Aleixandri firmó el segundo en su cuenta particular.

Demasiado frágil

La superioridad del Barcelona ante la mayoría de equipos de Liga F es una cuestión irrefutable. Ni siquiera el Atlético de Madrid fue capaz de bajar de los seis goles encajados. Sin embargo, el Deportivo se mostró demasiado blando.

El dato que revela la poca agresividad del equipo coruñés fue el de las faltas cometidas. Apenas cuatro. Y teniendo en cuenta la posesión —75% para el Barcelona y 25% para el Deportivo—, es una cifra demasiado baja.

Fue precisamente esa pasividad, a pesar de partir con un bloque más defensivo de lo habitual, lo que permitió a las locales hacer goles de todos los colores.

Contra el Levante será otra historia. El Deportivo recibe el viernes (19.30 horas) a un equipo de su misma liga, ante el que tendrá la oportunidad de volver a la senda de la victoria, exponer su juego real y olvidar la goleada encajada en Barcelona.