El Deportivo mueve de grada a la afición blanquiazul

Afición del Deportivo en el encuentro ante el Athletic Club Quintana

Se acabó eso de que las retransmisiones de los partidos del Deportivo en Liga F muestren a un Riazor desangelado. El cuadro coruñés es uno de los equipos que más afición acoge en la máxima categoría nacional, a pesar de que el tiro de cámara no mostrase nada más que una grada vacía. El próximo viernes, la afición cambiará de zona.

Desde el regreso a la máxima categoría, el Deportivo decidió que el primer equipo masculino no sería el único que disputaría sus partidos en Riazor. El primer equipo femenino jugó en la temporada pasada los quince encuentros que le correspondían como local en el feudo blanquiazul. Igual que está haciendo en el curso actual. Sin embargo, la entidad herculina se enfrentaba a una problemática. La grada abierta para ubicar a los espectadores era la de Tribuna. De esta forma, en las retransmisiones televisivas, el tiro de cámara enfocaba a la zona de Preferencia Inferior, donde no había afición.

El encuentro del próximo viernes ante el Levante (19.30 horas) tendrá un cambio significativo. Según anunció el club, atendiendo a las recomendaciones del Reglamento de Televisión de la competición, los aficionados que quieran acudir al partido se ubicarán en Preferencia Inferior. En caso de climatología adversa, se permitirá el acceso a la Preferencia Superior a aquellos aficionados que lo soliciten.