La crónica | Un Barcelona desatado en la primera mitad hace añicos al Deportivo (8-0)

El Barcelona tenía ganas de resarcirse tras su primera derrota de la temporada (1-0 ante la Real Sociedad). Y encontró en el equipo blanquiazul a la víctima perfecta: dolida e inofensiva. Lo aprovechó el cuadro catalán para pisar le acelerador, gustarse y hacer sangre en un Deportivo que no para de hundirse en el pozo.

Como todos los equipos que visitan al Barcelona, el plan inicial era armar un bloque sólido y hacer el partido largo. Así fue que Fran Alonso alineó un once de corte defensivo e incluso dejó a Millene, una de sus mejores jugadoras, en el banquillo.

Pero poco tardó el Barça en romper con el guion que el técnico blanquiazul quería establecer. De once jugadoras del Deportivo, diez estaban metidas dentro del área propia. El juego del conjunto dirigido por Pere Romeu era capaz de hundir tanto a las blanquiazules que solo Ainhoa, descolgada para tratar de cazar algún balón en largo, estaba eximida de defender.

Para colmo, la presión culé era asfixiante. El Dépor trataba de salir con el balón jugado, pero el marcaje era tan opresivo que, tras uno o dos pases, el pelotazo era la única opción que permitía al equipo herculino perder el esférico lo más lejos posible de su portería.

Había avisado hasta en tres ocasiones Vicky López. Las dos primeras veces con sendos disparos lejanos; la tercera, con un testarazo al travesaño. A la cuarta no falló. Recibió con tiempo en la frontal del área, se la acomodó para su zurda y la puso en la escuadra. Inês, a pesar de estirarse todo lo posible, ni siquiera pudo rozar el esférico con sus dedos.

El Barcelona ya había hecho lo más difícil: abrir la veda. Al Deportivo no le había dado tiempo a reponerse del primer golpe culé cuando llegó el segundo. Vicky, autora del primer tanto, le filtró un pase a Aïcha Cámara, que ganó hasta la línea de fondo y sirvió un centro lateral a Alexia. La dos veces Balón de Oro solo tuvo que empujarla para poner el 2-0.

Sin descanso

Sobre el verde del Johan Cruyff había un equipo que mandaba sobre el juego, y también sobre el marcador. El Barça estaba haciendo mucho daño al Dépor, que no había asimilado el gol de Alexia cuando recibió el tercero, esta vez obra de Mapi León. Las jugadoras blaugranas fluían, estaban eléctricas. Y contra eso, nada podían hacer las blanquiazules.

El Deportivo se descosió fruto del ritmo que imprimían las locales al juego. Por si eso fuese poco, parecía que al conjunto de Pere Romeu le salía todo. Laia Aleixandri ensayó su disparo desde fuera del área y, para el infortunio de Inês, el balón salió directo hacia la escuadra. 4-0 en menos de media hora, un Barcelona enchufado y un Deportivo que pedía a gritos el final del partido.

El Barça no iba a frenar. Y así llegó el quinto, otra vez Laia Aleixandri. Torrejón remató un saque de esquina directo al palo y Laia fue la primera en cazar el rechace, directo al fondo de las mallas. El Deportivo todavía no había pisado el campo rival y el Barcelona ya había firmado cinco goles. Cinco que serían seis solo tres minutos después merced a una triangulación que acabó con la diana de Claudia Pina.

Las jugadoras blanquiazules se limitaban a seguir sombras. Sydney Schertenleib se sumó a la fiesta al rematar con el interior de su bota derecha un centro lateral de Ona Batlle. El Barcelona iba camino de lograr un resultado histórico; el Deportivo, de sufrirlo.

Las visitantes ya pensaban en el descanso cuando Graham Hansen puso el 8-0 en el electrónico. Ocho goles que podían ser más de no ser por Inês Pereira, que realizó varias intervenciones de mérito.

Una marcha menos

Tras el paso por vestuarios, el Barcelona bajó una marcha en lo que a ritmo se refiere. Eso permitió al Dépor pisar el área rival por primera vez en el encuentro, aunque sin excesivo peligro para Cata Coll. La mallorquina era una mera espectadora del partido.

Fran Alonso buscó, con la entrada de Millene y Marisa, maquillar un poco el resultado. Pero el Barça no iba a regalar nada. La delantera cedida por el Real Madrid forzó el primer córner para el equipo herculino, una baza que no pudo aprovechar para amedrentar la meta blaugrana.

La escuadra coruñesa logró cortar la sangría del Barcelona y enlazar alguna pequeña posesión que le permitió respirar. El cronómetro era el mejor amigo de un Dépor que solo pedía el final del partido para olvidarlo cuanto antes.

Inês, que dio la cara durante todo el duelo a pesar de la goleada encajada, cerró su actuación evitando el noveno a diez minutos de la conclusión del envite. La mejor noticia para el cuadro coruñés fue el pitido que señaló el final del encuentro. Eso, y que el Atlético de Madrid venció al DUX Logroño (0-5), un resultado que permite al Deportivo dormir fuera de los puestos de descenso.

La próxima jornada, la escuadra blanquiazul tiene la oportunidad idónea para levantar cabeza. Será el viernes a las 19.30 horas en Riazor, contra el farolillo rojo de la Liga F: el Levante.