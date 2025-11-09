El UnaxUna de la derrota ante el Barcelona: Inês soporta sola el vendaval culé

Lance del juego en el partido entre Barcelona y Deportivo Fútbol Club Barcelona

Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo tras la goleada encajada en el Johan Cruyff ante el Barcelona.

INÊS PEREIRA (6)

La mejor del partido a pesar de encajar ocho tantos. Evitó que los goles recibidos no sobrepasasen la docena.

SAMARA (2)

Por su banda llegó la mayor parte del peligro blaugrana. No pudo con Vicky López.

VERA MARTÍNEZ (3)

Mejor con el paso de los minutos. La Liga F le apuntó en propia el gol de Schertenleib.

MARINA ARTERO (2)

Fue uno de los primeros cambios. No se encontró cómoda en ninguna de las fases del encuentro.

RAQUEL GARCÍA (3)

Buscó salir con el balón jugado, pero la presión la asfixió demasiado. Sobrepasada en defensa.

ELENA VÁZQUEZ (3)

Desbordada en el trabajo defensivo. Tampoco pudo aportar su pase en largo en la salida de presión.

PAULA NOVO (3)

Aunque el Barça jugó más por la izquierda, no fue capaz de frenar las internadas de Ona Batlle y de Carla Julià.

PAULA GUTIÉRREZ (4)

En la primera mitad se vio sobrepasada por el ritmo del partido; en la segunda tapó algún disparo peligroso.

OLAYA RODRÍGUEZ (2)

Desaparecida. Apenas logró entrar en contacto con el esférico y pasó inadvertida.

BÁRBARA LATORRE (3)

Inofensiva. Trató de cerrar líneas y correr para acompañar a Ainhoa, pero sin fuerzas.

AINHOA MARÍN (5)

Descolgada en ataque para tratar de cazar algún balón en largo. Con criterio, pero muy solitaria.

Los cambios

BARTH (4)

El Barça ya había bajado varias marchas.

LÍA MUÍÑO (4)

Buscó algo diferente en ataque, pero sin éxito.

MILLENE (4)

Entró con el partido resuelto, poca participación.

MARISA (5)

Forzó un córner a favor y peleó en ataque.

MICHI APÓSTOL (s.c.)

Sin tiempo a demostrar.