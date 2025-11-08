Más problemas para Fran Alonso: Tres meses sin Paula Monteagudo

Monteagudo conduce el esférico en el encuentro ante el Madrid CFF Germán Barreiros

No paran de acumularse las malas noticias para el Dépor femenino, inmerso en una racha negativa de resultados y a punto de enfrentarse al todopoderoso Barcelona. En la previa, el club blanquiazul ha informado de que Paula Montegagudo, una de las piezas fijas de Fran Alonso, no estará disponible para los próximos tres meses por una lesión en el pie derecho.

La jugadora viguesa sufre una rotura del componente medial de la fascia plantar. A diferencia de lo que suele suceder con los partes médicos, en este caso el club sí ha informado el tiempo de baja estimado, que “no será inferior a 10 semanas”. Es un golpe duro para el equipo y también para Monteagudo, que después de brillar el año pasado con el fil

ial, se había ganado por méritos propios un puesto en el primer equipo. Su adaptación al lateral izquierdo estaba avanzando a pasosa agigantados, convirtiéndose en un seguro en el carril. Ha sido titular en siete de las nueve jornadas disputadas e incluso se ha estrenado ya como goleadora en Liga F con sus tantos ante el Madrid CFF y el Alhama.

Cortos de efectivos

Alonso tendrá ahora que encontrar solución para una posición en la que no sobran efectivos. El club decidió no reforzarse tras la salida de Extremera, precisamente por el buen rendimiento de ‘Monte’ en el lateral, aunque inicialmente se le veía como una jugadora más de corte ofensivo. La principal candidata es Cavanagh, que llegó en verano para jugar en esa posición, aunque no está participando demasiado en lo que va de temporada. Cambiar de banda a Paula Novo o a Samara, esto último algo que ya ha sucedido en las últimas temporadas, son las alternativas.