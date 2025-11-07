No es imposible, pero casi: el Barça, rival del Dépor, solo pierde un 2,47% de sus partidos como local desde la 2019-20

Millene Cabral, del Dépor, y Vicky López, del Barça, en el duelo de la 2024-25 EC

El Deportivo afronta este domingo en el Estadio Johan Cruyff (12.00 horas) un desafío al filo de lo imposible, como el extinto programa de La 2 que narraba episodios de aventura y alto riesgo por la Tierra. Ganar al Barcelona en su campo es casi una quimera. No es imposible, pero casi. El equipo azulgrana, líder de la Liga F y campeón de todo desde hace años, ha convertido los partidos en casa en un territorio vedado para cualquiera que lo visite. Allí, en Sant Joan Despí, el margen de error se mide en milímetros y las derrotas del Barça son una especie en peligro de extinción.

Desde que estrenó el Johan Cruyff en agosto de 2019, el Barça no solo ha cambiado de estadio, cambió de dimensión. En ese mismo curso, el 2019-20, el Dépor debutaba en la máxima categoría y asomaba al escaparate nacional con un grupo inolvidable —Teresa Abelleira, Nuria Rábano, Peke, Iris y compañía— que llegó a rozar la sorpresa en la Copa de la Reina. Ese año, en los octavos, el Deportivo fue el único capaz de llevar al todopoderoso Barça a la prórroga. Un 0-0 heroico durante 90 minutos y un gol en el añadido que rompió el sueño coruñés. Esther Sullastres lo paró todo, menos el remate en el 120 de Kheira Hamraoui. Desde entonces, el Johan Cruyff se volvió inaccesible.

Las cifras del Barcelona como local, no solo en el Johan Cruyff, desde esa temporada 2019-20 retratan una superioridad aplastante. En 121 partidos disputados en todas las competiciones (Liga, Copa de la Reina y Champions League), las azulgranas ganaron 116, empataron 2 y solo perdieron 3. Su porcentaje de victorias en casa asciende al 95,86%, y el de derrotas se reduce a un 2,47%. Es decir, solo cae en un partido de cada 40, aproximadamente. En Liga, el dato es todavía más extremo, con solo 2,17% de derrotas desde la 2019-20 (2 en 92 partidos), ambas concentradas en la pasada temporada. Ninguna más.

El curso pasado, el equipo de Pere Romeu cayó ante el Levante (1-2) y el Real Madrid (1-3). Perdió en el Johan Cruyff contra el cuadro levantino con goles de María Alharilla y Chacón, y también sucumbió, en el estadio olímpico Lluís Companys, frente al conjunto blanco (1-3), con doblete de Caroline Weir y un tanto de Alba Redondo. Fueron las dos únicas grietas en un muro que parecía indestructible. En el resto de campañas, el balance fue perfecto: todo victorias, sin un tropiezo como local y con apenas un solo empate. Ni siquiera la Champions, donde el nivel de exigencia es mayor, altera mucho la proporción, ya que en 27 partidos en casa acumula 25 victorias, 1 empate y 1 derrota (3,7%). En Copa, directamente, el porcentaje de derrotas como local es 0%, mientras que en la Supercopa de España se suele jugar una ‘final four’ en campo neutral.

Y si los números de resultados asombran, los de goles son todavía más llamativos. En esos 121 encuentros, el Barça marcó 602 tantos y solo encajó 52. Eso significa una media de casi cinco goles a favor por partido y menos de medio en contra. En Liga, la diferencia es brutal: 473 a favor por 38 en contra. En la Champions, 120 por 14. Es decir, cada visitante al Johan Cruyff no solo se enfrenta a un rival mejor, sino a un entorno en el que lo más probable es salir vapuleado.

Precedentes con un único asterisco

El Deportivo nunca ha logrado un resultado positivo en Barcelona. Desde aquella eliminatoria de Copa de la 2019-20, las visitas en Liga se resolvieron con goleadas y partidos sin apenas opciones. Precisamente en la 2019-20 llegó el único gol blanquiazul en feudo azulgrana, obra de Teresa Abelleira con un disparo lejano para cerrar el 6-1 final. Después, el Dépor cayó 9-0 en la 2020-21, la temporada del descenso, y 4-0 el pasado curso, ya con Fran Alonso en el banquillo. El club coruñés ha cambiado de proyecto desde la 2019-20, de entrenadores y de jugadoras, pero el contexto siempre fue el mismo en las visitas a un Barça que parece jugar en una categoría propia.

Hamraoui, autora del gol que eliminó al Dépor en la Copa en 2020, trata de centrar ante Gabi Archivo DXT

Ahora, el Dépor llega al Johan Cruyff en busca de algo más que puntos. Necesita competir, resistir, volver a sentirse dentro del partido. El triunfo copero entre semana contra el Guiniguada Apolinario (1-3) sirve de alivio tras un tramo de dudas en la Liga F, pero el examen que le espera el domingo es de otro nivel.

La hegemonía azulgrana no se limita a Sant Joan Despí. En total, el Barcelona ha disputado 278 partidos oficiales desde la 2019-20, con 256 victorias, 8 empates y 14 derrotas. Es decir, un 92,08% de triunfos frente a un 5,03% de derrotas en todas las competiciones. Ni siquiera la Champions, donde se ha enfrentado a los mejores clubes de Europa, logra subir ese porcentaje más allá de un 13,11%.

En Liga, su récord roza lo inverosímil, ya que en 184 partidos acumula 175 victorias, 4 empates y solo 5 derrotas, con 834 goles a favor y 70 en contra. En Copa, 21 triunfos y una sola caída, ante Osasuna (3-0), sin contabilizar las tandas de penaltis; en Supercopa, 10 victorias y 1 empate. En la suma global, el diferencial de goles es de +1.044 (1.178 marcados por 134 recibidos). Un abismo que explica por sí solo la distancia entre el Barça y el resto del fútbol español.

El palmarés de un ciclo

Esa superioridad se traduce, naturalmente, en títulos. Desde la 2019-20, el Barcelona ha ganado todas las Ligas (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025), cuatro Copas de la Reina (2020, 2021, 2022 y 2024), tres Champions League (2021, 2023, 2024) y cinco Supercopas de España (2020, 2022, 2023, 2024 y 2025). Ningún otro club ha conseguido acercarse siquiera a esa constancia, teniendo en cuenta que también ha sido otras dos veces subcampeón continental.

El Johan Cruyff, inaugurado como símbolo de futuro, se ha convertido en una fortaleza que sostiene el presente más brillante del fútbol femenino español. Allí, el Barça ha construido su mito. Cada partido en casa refuerza una sensación de invulnerabilidad. Incluso la reciente derrota ante la Real Sociedad en Zubieta (1-0) no cambia el relato, pero demuestra que el fútbol aún conserva margen para lo improbable.

Por eso el viaje del Deportivo tiene un punto de esperanza. El equipo blanquiazul, que lucha por estabilizarse en la categoría, visita el campo donde todos pierden y casi nadie marca. El mismo escenario que, hace cinco años y medio, le vio resistir durante 120 minutos y soñar con una gesta que solo se rompió al final. En aquel 2020, el Dépor representaba la frescura y el atrevimiento de quien llegaba a la élite sin miedo. El contexto hoy es distinto, pero el reto es el mismo: intentar lo que nadie logra. Ganar en el Johan Cruyff no es imposible, pero casi.