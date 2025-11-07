Fran Alonso: "Queremos ponérselo difícil a un equipo que es de otro nivel"

Fran Alonso, en rueda de prensa Javier Alborés

“Queremos construir en estas buenas sensaciones de los dos últimos partidos. En Eibar el fútbol fue injusto con nosotras porque hicimos las cosas bien. Queremos competir, dar una buena imagen, darlo todo y ponérselo difícil a un equipo que es de otro nivel, pero podemos hacer un buen partido si estamos concentradas y organizadas”, indicó Fran Alonso sobre el duelo del Dépor Abanca del domingo con un Barça al que calificó de “todopoderoso”. El técnico del equipo blanquiazul habló este viernes en la rueda de prensa previa al partido de la décima jornada de la Liga F contra el líder, el domingo a las 12.00 horas en el Estadi Johan Cruyff.

Estado de la plantilla después del partido de Copa:

"Son tres partidos y los tres fuera, con mucho viaje y poca preparación, pero el equipo está con buenas sensaciones. Hicimos un buen partido el miércoles, pudimos rotar la plantilla, jugadoras con poco protagonismo tuvieron mucho protagonismo, eso ayuda a las que tienen minutos y a las que no. Con muchas ganas de enfrentarnos al todopoderoso Barcelona".

Objetivo de cara al duelo con el Barcelona:

El Barça llega de perder:

"Es un equipazo. Este año, quizá, tienen una plantilla menos amplia y vienen con lesiones importantes, que merman un poco más la plantilla. Me espero un equipo muy fuerte, creo que después de una derrota van a estar más concentradas y motivadas y eso nos pone las cosas más difíciles, pero queremos hacer el mejor partido que podamos y seguir construyendo sobre estas sensaciones que estamos teniendo".

Marisa, tras los dos goles en la Copa ante el Guiniguada:

"Es un equipo de menor categoría, pero en la Copa esos equipos tienen aficiones que aprietan mucho y son partidos complicados. Hemos visto varios Primeras que han caído. Son partidos que no son fáciles, así que le doy mucho mérito a la actuación de todas las jugadoras. Para ella ha sido un partido muy importante, tuvo un partido muy completo. Es una jugadora joven, que es su primera experiencia en una competición de primer nivel. Creo que estos dos goles le van a ayudar, en los últimos entrenamientos se le ha visto con más confianza y creo que este partido le va a ayudar mucho".

Barth:

"Viene de una cultura totalmente distinta, sin el conocimiento del equipo, la adaptación es difícil. Vienes con distinta comida, climatología, la comunicación es buena, pero con los compañeras le cuesta. Hay que tener más paciencia. El otro día se vio que está falta de ritmo, pero a medida que avanzó el partido, se fue entonando y la segunda parte fue muy buena, tanto ofensivamente como defensivamente. Hay que tener paciencia con ella porque necesita adaptarse aquí futbolísticamente y en el tema de otra cultura diferente".

Versión del Dépor Abanca en el Johan Cruyff:

"Sin dar muchas pistas al adversario, es un partido donde se asume que casi ningún equipo va a tener mucho balón. Vamos a ser agresivas en los momentos que podamos e intentar robar, poder generar ocasiones de peligro, que el año pasado no generamos nada de peligro. Queremos generar ocasiones y que el rival no se sienta cómodo jugando contra nosotras. Con mucha ganas y espero que se vea reflejado el domingo en Barcelona. Sabemos que tenemos que competir, que a pesar de la diferencia de calidad, de títulos, somos once contra once y en lo que no nos pueden superar es en ganas e ilusión”.