Una Copa para renovar la ilusión

No hay tiempo para lamentaciones. La competición no para y, tras el varapalo sufrido en Ipurua a manos del Eibar (1-0), al Deportivo se le planta delante la Copa de la Reina. Después de viajar al País Vasco para disputar la novena jornada de Liga F, el equipo coruñés ha tenido que volar hasta Las Palmas de Gran Canaria. Allí se medirá esta tarde (20.00 hora peninsular) al Guiniguada Apolinario, que sueña con eliminar a un equipo de Primera División y colarse en octavos.

Para el Dépor puede ser un mero trámite, sin embargo, la mala dinámica en la que se ve sumido el cuadro blanquiazul no le permite gozar de ningún tipo de relajación. Puede que sea el momento de realizar rotaciones, sobre todo porque el domingo hay otra cita, contra el Barcelona, en el Johan Cruyff (12.00 horas). Una de las grandes, de esas en las que la derrota parece estar asegurada, pero en las que siempre existe un pequeño porcentaje que otorga esperanzas. Pero paso a paso.

La primera piedra de la semana es el conjunto canario. El cuadro dirigido por Fran Alonso se plantará en el Campo Municipal Parque Atlántico con el cartel de favorito. Su rival, el Guiniguada Apolinario, milita en el Grupo 3 de Segunda Federación, misma categoría en la que compite el filial deportivista. Llega al duelo copero después de coger impulso en la competición liguera al vencer al Betis B (3-0) y sumar así su cuarto triunfo, el segundo de forma consecutiva. La escuadra grancanaria marcha quinta merced a quince puntos y en su casillero personal apenas reflejan una derrota.

Si algo les permite codearse con los puestos altos de la clasificación es su solidez defensiva. No es el equipo que más marca de su grupo, pero sí el que menos recibe (8). De hecho, en las tres últimas citas, solo el Córdoba ha sido capaz de batir la meta defendida por Danna.

Aumento goleador

La mayoría de la proyección ofensiva del Guiniguada Apolinario gira entorno a su máxima goleadora, Raquel Quintana.

La delantera se perdió las tres primeras jornadas ligueras, pero se ha convertido en una fija en el esquema de Fabio Vega y ya acumula seis dianas en cinco partidos. No se queda atrás Etxebe. La defensora formada en el Eibar suma tres tantos y se erige como una de las figuras más importantes del cuadro canario.

Posibles rotaciones

La tercera eliminatoria de Copa de la Reina, primera en la que entran equipos de Liga F, puede suponer la oportunidad idónea para que el Deportivo recobre la ilusión. Sobre todo aquellas jugadoras que no están entrando demasiado en los planes de Fran Alonso. También puede ser el momento para que futbolistas del filial blanquiazul se fogueen con el primer equipo.

Redru es una de las opciones que cobra entereza para partir de inicio. La mediocentro, con protagonismo en pretemporada y en el inicio liguero, ha ido perdiendo presencia con el paso de las jornadas. Lo mismo ocurre con Eva Dios, que ya encontró en las eliminatorias de la Copa de la Reina pasada una continuidad perdida en Liga.

El Deportivo necesita recuperar las sensaciones con urgencia. Y ahora tiene delante la coyuntura ideal para hacerlo y, a su vez, recuperar la frescura de las futbolistas más utilizadas como Olaya o Ainhoa. Todo ello sin abusar de una confianza que puede jugar una mala pasada. Y puede encontrar en su propio reflejo la advertencia. En la anterior campaña, tuvo que esperar hasta el tiempo extra para resolver la eliminatoria ante el Atlético Villalonga (0-1).

El césped artificial y la ilusión del Guiniguada Apolinario también juegan esta tarde. El Deportivo, contra esos factores, quiere estar en octavos.