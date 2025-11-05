El Deportivo supera el trámite copero y recupera la sonrisa (1-3)

Marisa celebra uno de sus goles ante el Guiniguada Apolinario en Copa de la Reina RCDEPORTIVO

La Copa de la Reina le vino al Deportivo de lujo. Para reencontrarse con la victoria, con las buenas sensaciones y para rotar. El cuadro coruñés superó el trámite ante el Guiniguada Apolinario de Segunda Federación y ya está en los octavos de final de la Copa de la Reina.

Fran Alonso, sabedor de que el próximo domingo tiene un partido exigente por delante (Barcelona en el Johan Cruyff), optó por dar descanso a las jugadoras más utilizadas como Ainhoa, Inês, Olaya o Millene. El partido, correspondiente a la tercera ronda de Copa de la Reina, sirvió al técnico para foguear a varias futbolistas del filial blanquiazul. Redru y Michi Apóstol salieron de inicio; otras con ficha del primer equipo que todavía no han contado con demasiados minutos, como Cavanagh, Lía o Eva Dios, también aprovecharon para mostrar una buena versión.

Con el pitido inicial, no tardaron en ponerse las cosas de cara para el conjunto coruñés. Aún no se había cumplido el minuto tres cuando la colegiada, Paola Cebollada, señaló penalti a favor del Deportivo. Sobre el verde no estaba Millene, habitual lanzadora, y Marisa asumió la responsabilidad. La delantera cedida por el Real Madrid no falló y liberó la presión desde bien pronto.

Apenas le había dado tiempo al Guiniguada a entrar en el partido cuando ya se vio por debajo en el marcador. Y remar contra un equipo superior, que encima llega herido y con ganas de reivindicarse no iba a ser tarea sencilla.

Así fue que, aún no había encajado el primer golpe el conjunto canario cuando recibió el segundo. Otra vez Marisa, en el minuto 19, hizo valer la superioridad que el Deportivo mostraba sobre el verde. La atacante, asistida por Michi Apóstol puso el 0-2 en el electrónico.

Lejos de bajar los brazos, el equipo dirigido por Fabio Vega buscaba aprovechar sus ocasiones.

Golpe canario

El choque encaminaba el descanso. El Deportivo solo necesitaba matar el tiempo extra señalado por la árbitra para irse a vestuarios con la ventaja de dos tantos. Pero apareció Raquel Quintana para impedirlo. La máxima goleadora del Guiniguada redujo la distancia en el marcador con el ya denominado gol "psicológico".

Con el inicio del segundo acto, la escuadra blanquiazul volvió al césped con el objetivo de no ceder. De hecho, antes de cumplirse la hora de partido, Fran Alonso metió frescura e hizo entrar a Samara, Espe Pizarro y Lucía Rivas. La canterana volvía así a disputar un partido con el primer equipo tras superar una rotura de ligamento cruzado.

En Gran Canaria había un equipo que no tenía nada que perder, y ese era el Guiniguada, que iba a agotar todas las posibilidades para buscar el empate. Su riesgo lo aprovechó el Deportivo para matar el partido por medio de Michi Apóstol. La delantera colombiana redondeaba así su casillero personal.

Logró el cuadro coruñés que no ocurriese mucho más y sellar así el pase a la siguiente ronda, los octavos de final.