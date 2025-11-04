Fran Alonso: "Creo que podíamos tener algún punto más"
El técnico madrileño confía en la oportunidad de recuperar buenas sensaciones en el duelo de Copa del Rey
Después de un nuevo tropiezo en liga tras caer ante el Eibar en Ipurua, Fran Alonso ya solo piensa en la Copa del Rey. El conjunto blanquiazul se mide este miércoles (20.00 horas) al Guiniguada Apolinario, la plantilla al completo y la ilusión de recuperar buenas sensaciones en la competición copera antes de enfrentarse al Barcelona este domingo.
¿Cómo se encuentra?: "Obviamente un poco decepcionado con los puntos que tenemos. Creo que podíamos tener alguno más, pero al mismo tiempo estoy tranquilo. Trabajando, creo que el grupo está trabajando bien y que los resultados van a llegar. Veo mejoría en el grupo, tenemos cero lesiones, hay un buen trabajo detrás de lo que se ve y creo que va a dar resultados. Así que, 100% de confianza y ganas de volver a ganar. Y tenemos una oportunidad mañana en la que lo intentaremos".
Baja de Merle Barth en Ipurua: "No viajo por un catarro, simplemente. Aun así tenemos que rotar, porque son muchísimas jugadoras y vamos a intentar recompensar los esfuerzos que se hagan en el campo, aparte de, por supuesto, la que nos venga mejor para el plan de partido".
Cambio de esquema: "Ya lo habíamos hecho durante la pretemporada. Durante la pretemporada tuvimos mejores actuaciones con línea de tres, pero el otro día contra el Atlético no necesitábamos salida de tres porque venían con una. Entonces decidimos pasar a línea de cuatro y vi al equipo cómodo. Hablé luego con muchas de las jugadoras, prácticamente con la totalidad, y se sintieron bastante cómodas. Entonces decidimos trabajar con esa formación y creo que nos dio bastante control. Hay cosas que tenemos que mejorar, sobre todo encontrar a esa jugadora libre. Teníamos muchísimas veces a Olalla entre líneas con mucho espacio y en muchas ocasiones no la pudimos encontrar. Hay que mejorar ese tipo de cosas y cómo atacar la profundidad, pero nos sentimos cómodas. Una pena el resultado, creo que merecimos más. Las tuvimos, pero no estuvimos acertadas y ellas sí, esa fue la diferencia, pero tuvimos controlado el partido. Creo que el equipo va a dar una mejor versión en los siguientes partidos".
Espe Pizarro: "Muy bien, con muchas ganas. Obviamente le falta ritmo, se ha perdido gran parte de la pretemporada, pero poco a poco va cogiéndolo. En los entrenamientos va adquiriendo protagonismo. Es una jugadora que nos da muchísimo, no solo ofensivamente, pero defensivamente. Su carácter, su liderazgo, para nosotros es una jugadora muy importante y es una pena que no hayamos podido contar con ella en las primeras jornadas. Pero ahora está bien, está creciendo y deseando que empiece a crear un mayor impacto en partidos".
Lía: "La veo muy bien. Al fin y al cabo, el crédito hay que dárselo a la jugadora. Era una jugadora en una posición en la que había muchísima competencia. Al tener línea de cinco en casi todos los partidos solo hay dos interiores, por lo tanto, muchas jugadoras para solo dos posiciones. Ayuda jugar con línea de cuatro porque ahora tenemos tres jugadoras interiores, es una posición más. Ella en los entrenamientos ha ido creciendo. Desde pretemporada no tuvo muchas oportunidades en los amistosos, pero creo que ha ido creciendo. Está cada vez entrenando mejor, está con confianza. Los dos partidos que ha salido desde el banquillo creo que ha creado un impacto positivo. Muy contento por ella, mientras siga dando lo que está dando, las oportunidades llegarán, como cualquier otra jugadora".
"Tengo 100% de confianza y ganas de volver a ganar. Tenemos una oportunidad mañana en la que lo intentaremos"
Próximos partidos: "Solo pensamos en el partido de Copa. Creo que es muy importante para nosotros el hacer un buen partido, el recuperar sensaciones y, por supuesto, pasar a la siguiente ronda. Es una competición que nos hace muchísima ilusión y queremos llegar lo más alto posible. En nuestro pensamiento solo está el Guiniguada e intentar mañana tener una buena actuación y ganar el partido. Es lo único en lo que pensamos. Creo que estamos muy enchufadas y preparándolo muy bien".
Guiniguada: "Creo que ahora llegan terceras, vienen en una buena racha. No sé si me equivoco después del fin de semana. Es un equipo que tiene muchísimos recursos de juego directo, tanto una central como la portera tienen muy buen golpeo, muy largo. Tienen bastante bien trabajadas las disputas y las caídas. En un campo de césped artificial, es un equipo que no va a ser nada fácil, no les vamos a sobreestimar. Desde el principio vamos a entrar enchufadas y vamos a intentar imponer nuestro juego y darle muchísimo valor al partido porque para nosotras es una oportunidad de volver a recuperar sensaciones".
Partido de Copa de la temporada pasada: "El partido del año pasado fue aquí en Abegondo, contra la Real Sociedad, que de esas estaba en los puestos de luchando por Champions o estaba muy arriba. Jugamos muy buen partido, muy buena segunda parte sobre todo. El público estaba enchufado, hubo bastantes buenas actuaciones individuales y tuvimos muchas ocasiones para ver igualado el partido e incluso ganarlo. Así que fue un bonito recuerdo a pesar de que no se pudo ganar y un poco en esa línea queremos que mañana sea otro partido de buenas sensaciones. Además, como son tres partidos en una semana, nos da la oportunidad de utilizar, como digo, no hay lesionadas, pues es importante el rotar un poco a la plantilla y que todas estén enchufadas. Partido bonito y ojalá que nos salga todo bien".