El Deportivo empeora los números de la temporada pasada

Lo que se había convertido en una temporada ilusionante, parece haberse tornado en algo más similar a una pesadilla. El Deportivo no carbura y, lejos de aspirar a los puestos deseados, la realidad le obliga a pelear por dejar atrás la zona peligrosa. Lo que viene siendo el mismo objetivo de la campaña pasada. Cumplida la novena jornada de Liga F, el equipo no solo ha iniciado con el pie izquierdo, sino que también ha empeorado los números del arranque del curso pasado.

Por aquel entonces era Irene Ferreras la encargada de dirigir al conjunto blanquiazul. También estaban en la plantilla Pancha Lara, ADT o Hmírová y no había ni rastro de Barth, Espe Pizarro o Marisa. Cambiaron muchas cosas desde aquel inicio, sin embargo, ambos comienzos tienen un mismo denominador común: la inestabilidad.

El ejercicio 2024-25 fue el del regreso a la máxima categoría. El Deportivo era el novato en la competición y la meta que debía cruzar el equipo a final de curso estaba más que clara: la permanencia. Lo logró, aunque al principio las dudas de si aquella plantilla era suficiente inundaron al deportivismo. El calendario tampoco acompañó: Barcelona en la jornada de estreno y Atlético de Madrid en la siguiente. Para sorpresa de nadie, el Dépor sufrió sendas derrotas (0-3 contra el Barça y 2-1 frente al Atleti), pero con unas sensaciones positivas ante dos de los mejores equipos de la Liga F.

El primer punto no tardó demasiado en llegar. Fue ante el Betis (0-0) en Riazor, con un empate que replicaría contra el Athletic Club un fin de semana más tarde (2-2) en el mismo escenario. Volvió a la senda a evitar, la de la derrota, en su visita al Levante Badalona (ahora Badalona Women). A punto estuvo de aguantar con el muro levantado, pero la defensa cedió en el tiempo extra (1-0).

Una jornada más tarde llegó la ansiada victoria. Un disparo de Millene desde más de 25 metros selló el primer triunfo del curso, ante el Madrid CFF. El Dépor sumaba de tres por primera vez desde su vuelta a la élite, puntos que se verían ampliados en su visita al Eibar en la siguiente jornada (0-0).

La racha de dos partidos puntuando se vería cortada por el aplazamiento del encuentro ante el Valencia. La catástrofe de la DANA obligó a suspender todos los partidos que tuviesen lugar en la Comunidad Valenciana, aunque más tarde, ya con Fran Alonso a los mandos, el Dépor terminaría por ganar ese duelo (2-0).

La novena fecha acabó con el mismo resultado que en esta temporada. El Deportivo le compitió de tú a tú a la Real Sociedad, pero el cuadro ‘txuri-urdin’ terminó llevándose los tres puntos de Riazor con un gol en propia de Raquel (0-1).

El calendario no invitaba al positivismo, pero el Dépor logró plantarse en la décima jornada con nueve puntos en su casillero particular, a cuatro del descenso, merced a dos victorias, tres empates y cuatro derrotas. El conjunto blanquiazul encontraba en su producción ofensiva la mayor problemática: solo había marcado seis goles; un déficit que equilibraba con sus buenas actuaciones defensivas: nueve tantos en contra. Teniendo en cuenta los rivales que la programación de la Liga F le puso delante en su regreso, no eran unos datos alarmantes. Es complicado contar con los puntos ante el Barcelona o el Atlético de Madrid, pero el equipo estaba obligado a sacar algo positivo en los duelos directos que suponían Eibar, Betis o Madrid CFF. Y no falló.

JORNADA TEMPORADA 2024-25 TEMPORADA 2025-26 1 Dépor 0-3 Barcelona Dépor 0-0 Badalona W. 2 Atlético 2-1 Dépor Espanyol 1-1 Dépor 3 Dépor 0-0 Betis Dépor 1-0 Athletic 4 Dépor 2-2 Athletic Real Madrid 4-0 Dépor 5 L. Badalona 1-0 Dépor Dépor 1-2 Madrid CFF 6 Dépor 1-0 Madrid CFF Alhama 3-1 Dépor 7 Eibar 0-0 Dépor Dépor 2-2 Logroño 8 Valencia 0-2 Dépor* Dépor 1-1 Atlético 9 Dépor 0-1 Real S. Eibar 0-1 Dépor

Otra historia

El arranque de esta temporada es otra historia. La dirección deportiva reforzó la plantilla en verano. Fichajes como Barth o Espe Pizarro dieron un salto de calidad que todavía no se está transformando en puntos.

Así es que el Deportivo se plantará en la décima jornada con solo un triunfo, cuatro empates y hasta cuatro derrotas. O lo que es lo mismo, siete puntos que le mantienen a dos del descenso. La escuadra coruñesa cedió además contra rivales directos como Alhama ElPozo (3-1) o Eibar (1-0) y tampoco fue capaz de ganar a plantillas a priori destinadas a pelear la permanencia como el DUX Logroño (2-2) o Espanyol (1-1).

Una de las principales razones que empeoran el rendimiento del equipo es la endeblez defensiva. A los rivales ya no les cuesta tanto amedrentar la meta defendida por Inês Pereira y fruto de ello, el Dépor ya acumula 14 goles encajados y promedia una media de 1,5 tantos recibidos por partido. De hecho, solo mantuvo la portería a cero en dos ocasiones, mientras que en el ejercicio pasado, a estas alturas de la campaña, lo había logrado en cuatro.

La competición no ofrece demasiado tiempo para lamentos. Sobre todo cuando la Copa de la Reina se cruza entre semana. El miércoles, el Deportivo tiene la oportunidad de lograr una victoria sanadora ante el Guiniguada Apolinario. Avanzar de ronda debe ser el objetivo y, aunque sea un mero trámite que cumplir, reencontrarse con el triunfo puede suponer un chute de energía necesario en momentos como este.