Nuevo deportivista en la familia: Cris Martínez ya ha dado a luz

Las jugadoras del Dépor saltaron al césped con camisetas de felicitación para Cris Martínez

En el marco de las cosas positivas, el deportivismo ha sumado a un nuevo integrante. Cris Martínez, capitana del primer equipo ha dado a luz a su primer hijo, Nicolás.

La lateral blanquiazul hacía oficial el pasado abril su embarazo con un vídeo colgado en las redes sociales del club: "Queridos deportivistas, con una mezcla de emoción y felicidad, quiero compartir con todos vosotros la noticia más importante de mi vida: pronto seremos uno más en la familia deportivista".

Hoy, en el encuentro ante el Eibar que terminó con derrota para el cuadro coruñés (1-0), sus compañeras han saltado al verde con unas camisetas azules que daban la bienvenida a Nicolás: "Un novo deportivista na familia. Benvido Nicolás".

El último partido que jugó Cris fue en la temporada pasada. La capitana fue titular en la jornada 19 ante el Atlético de Madrid y completó los 90 minutos. Tras ese encuentro, su nombre dejó de aparecer en las convocatorias, una ausencia que un mes más tarde tendría su explicación.

En la rueda de prensa posterior al anuncio, Cris Martínez reconoció que la intención inicial es regresar a los terrenos de juego: "Ha habido alguna compañera que ya ha pasado por eso, como Peke. De ellas, copair lo que han hecho para volver en las mejores condiciones, sobre todo por Alharilla. Fuera de España hay muchos más ejemplos. En un futuro, ver lo que se puede hacer para seguir rindiendo".