Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

Nuevo deportivista en la familia: Cris Martínez ya ha dado a luz

La capitana del cuadro blanquiazul anunció su embarazo el pasado abril

Bea Arrizado
Bea Arrizado
01/11/2025 19:38
Dépor camisetas embarazo Cris
Las jugadoras del Dépor saltaron al césped con camisetas de felicitación para Cris Martínez 

En el marco de las cosas positivas, el deportivismo ha sumado a un nuevo integrante. Cris Martínez, capitana del primer equipo ha dado a luz a su primer hijo, Nicolás.

La lateral blanquiazul hacía oficial el pasado abril su embarazo con un vídeo colgado en las redes sociales del club: "Queridos deportivistas, con una mezcla de emoción y felicidad, quiero compartir con todos vosotros la noticia más importante de mi vida: pronto seremos uno más en la familia deportivista".

Hoy, en el encuentro ante el Eibar que terminó con derrota para el cuadro coruñés (1-0), sus compañeras han saltado al verde con unas camisetas azules que daban la bienvenida a Nicolás: "Un novo deportivista na familia. Benvido Nicolás".

El último partido que jugó Cris fue en la temporada pasada. La capitana fue titular en la jornada 19 ante el Atlético de Madrid y completó los 90 minutos. Tras ese encuentro, su nombre dejó de aparecer en las convocatorias, una ausencia que un mes más tarde tendría su explicación.

Cris Martínez: "Tener que dejar de jugar de un día para otro fue complicado para mí"

Más información

En la rueda de prensa posterior al anuncio, Cris Martínez reconoció que la intención inicial es regresar a los terrenos de juego: "Ha habido alguna compañera que ya ha pasado por eso, como Peke. De ellas, copair lo que han hecho para volver en las mejores condiciones, sobre todo por Alharilla. Fuera de España hay muchos más ejemplos. En un futuro, ver lo que se puede hacer para seguir rindiendo".

Te puede interesar

Espectacular acción de Dídac Cuevas en el duelo con el Fuenlabrada

Media docena para la historia del Básquet Coruña
Chaly Novo
Damián Canedo durante un entrenamiento con el Deportivo este curso

El Dépor recluta a Damián Canedo ante las dudas con Arnau Comas
Zeltia Regueiro
Hugo González, durante el partido copero contra los Sixers

Hugo González gana presencia en el triunfo de los Celtics en Philadelphia
efe / redacción
Antonio Hidalgo, en la banda de Riazor, durante un partido de esta campaña

Antonio Hidalgo: "Nos tenemos que abstraer del ambiente que hay en Zaragoza"
Zeltia Regueiro