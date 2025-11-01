El UnaxUna de la derrota ante el Eibar: sin brillo en ninguna línea

Monteagudo conduce el esférico en el partido ante el Eibar SD Eibar

Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo tras la derrota ante el Eibar en Ipurua.

INÊS PEREIRA (4)

Pudo hacer más para evitar el único gol del partido. El disparo de Sara Martín apenas cogió potencia, aunque entró pegado al palo.

MONTEAGUDO (4)

No fue capaz de proyectarse en ataque. Sufrió defensivamente con las internadas de las futbolistas armeras.

RAQUEL GARCÍA (3)

En la foto del gol. Sara Martín remató de primeras en el área grande sin apenas oposición.

MARINA ARTERO (4)

Se jugó un penalti en la primera mitad para arrebatar con la cabeza el esférico a Carmen Álvarez.

PAULA NOVO (5)

Trató de aportar y conectar con Ainhoa Marín para que el Deportivo ganase metros.

LUCÍA MARTÍNEZ (4)

Sobrepasada en el centro del campo, tanto con balón como sin él. Formó parte de la primera ventana de cambios.

PAULA GUTIÉRREZ (7)

La mejor del Deportivo. Buscó construir con paciencia y de sus botas nació la ocasión más clara del equipo blanquiazul, aunque Ainhoa no pudo materializarla.

OLAYA RODRÍGUEZ (4)

Volvió a jugar como mediapunta, aunque no termina de encontrarse cómoda. A punto estuvo de lograr el primero del partido con un disparo lejano.

ESPE PIZARRO (6)

Regresó tras dos meses lesionada y, aun estando falta de ritmo, demostró el porqué de su fichaje.

MILLENE CABRAL (5)

No fue su día. Estuvo vigilada por la defensa armera. Tras el gol del Eibar intentó tirar del equipo.

AINHOA MARÍN (5)

Estuvo lejos de su mejor versión y el equipo lo notó. A punto estuvo de forzar un penalti tras superar a Garazi.

Los cambios

BÁRBARA LATORRE (4)

Imprecisa fruto de la presión por puntuar.

MARISA GARCÍA (3)

No logró ganar balones.

HENAR MUIÑA (4)

Consistente en defensa, pero sin aportar demasiado en ataque.

LÍA MUIÑO (6)

La única que trató de buscar algo diferente.