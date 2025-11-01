El Dépor se ahoga en Ipurua y se da de bruces con la realidad (1-0)

Alimata y Olaya pugnan por el esférico en el encuentro entre Eibar y Deportivo SD Eibar

Lejos de su mejor versión. Muy lejos. Y también del objetivo marcado a final de temporada. El Deportivo cayó en Ipurua ante el Eibar (0-1) y se mantiene inmerso en la lucha por alejarse del descenso. El cuadro armero se adelantó por medio de Sara Martín y las blanquiazules apenas fueron capaces de inquietar la meta defendida por Astralaga. Con esta derrota, el equipo coruñés suma ya seis jornadas sin conocer la victoria.

Tuvo Fran Alonso tiempo para cavilar sobre las once futbolistas escogidas para buscar los tres puntos ante el Eibar. A todas sus opciones se sumó Espe Pizarro, que regresó tras haber sufrido una lesión muscular en el muslo izquierdo. El técnico madrileño la alineó de inicio por primera vez en la temporada y la uruguaya formó en ataque con Millene, Ainhoa y Olaya como enganche. Otro cambio significativo fue el sistema. Adiós a la zaga formada por cinco jugadoras y bienvenida sea la línea de cuatro.

La igualdad, tal y como reflejaba la clasificación, era máxima. Así fue que en los primeros compases del partido, ninguno de los dos equipos quiso renunciar a sus opciones de llevarse la victoria. Los ataques más peligrosos de las blanquiazules llegaron, para variar, con algún contragolpe que cogió al Eibar desarmado. Sin embargo, quien pisó más area rival fue la escuadra dirigida por Iñaki Goikoetxea.

Con una jugadora más por dentro de lo habitual, el Deportivo buscó triangular e imponerse en una batalla por la posesión. Pero las jugadoras armeras, en su casa, sienten el calor y la fuerza suficiente como para ir a los duelos con la confianza de salir victoriosas. Y con eso ya se tiene mucho terreno ganado.

Cumplida la media hora de partido, el Eibar puso en aprietos al Deportivo. Y también a la colegiada. Hasta cuatro minutos estuvo revisando en el VS Challenge un posible penalti de Marina Artero sobre Sara Martín. Para fortuna del cuadro herculino, la árbitra no vio nada punible y el conjunto armero se quedó sin una de sus dos opciones a reclamar la video revisión.

Olaya puso de manifiesto en Ipurua una de sus mejores virtudes. A pocos minutos de llegar al descanso, la asturiana cazó un balón suelto en el borde del área y, sin pensárselo mucho, disparó de primeras. El obús salió directo hacia la escuadra derecha de la meta defendida por Astralaga que, con una estirada, demostró sus capacidades bajo palos y mantuvo las tablas en el electrónico.

Tras el paso por vestuarios, no tardó el Dépor en dar el primer aviso. Paula se inventó un pase en largo para Ainhoa para dejarla sola ante Astralaga. La catalana quiso picársela y envió el esférico fuera. Un error que el Eibar le haría pagar caro en la siguiente acción. Etxezarreta buscó a Sara Martín y esta, de primeras, envió la redonda directa a las mallas. El cuadro blanquiazul, una vez más, comprobó que perdonar en esta liga no sale nada rentable.

El gol le sentó mejor a las locales que al conjunto blanquiazul. Todavía quedaba tiempo para remar, pero la sensación de volver a ir por debajo en el marcador provocó una serie de imprecisiones que alejaba a las deportivistas del empate.

La escuadra blanquiazul, sabedora de la importancia de no sufrir una derrota, metió una marcha más y le imprimió más ritmo al partido. Lograron combinar y solo de esa manera fueron capaces de encontrar los huecos en el entramado defensivo del Eibar. Espe Pizarro demostró el porqué de su fichaje y de sus botas nacieron las mejores acciones del Deportivo, aunque todas ellas lejos del área armera.

La paciencia permitió al conjunto herculino circular el balón de lado a lado y encontrar a su mejor baza: Ainhoa. La catalana encaró a Garazi y pisó el área rival. La lateral armera se marchó al suelo y la ‘14’ deportivista se fue al suelo. Fran Alonso solicitó la revisión del VS Challenge aunque, para su desagrado, la colegiada no consideró que existiese penalti.

El cronómetro apretaba al Dépor y su técnico movió ficha para dotar al equipo de piernas frescas: Marisa, Bárbara y Henar, en detrimento de Millene, Espe Pizarro y Lucía. Pero el Eibar seguía a lo suyo. Perdiendo tiempo y ralentizando el juego en cualquier acción.

Las locales lograron dormir el partido y que el tiempo siguiese pasando a favor de sus intereses. Mientras, el Deportivo no lograba amedrentar la portería de Astralaga. De hecho, las pocas veces que tuvo que intervenir fue para frenar disparos lejanos que llegaban sin apenas fuerza.

La colegiada indicó la conclusión de la contienda y, con el pitido final, el Deportivo certificó su cuarta derrota de la temporada. Seis jornadas sin ganar acumula el cuadro dirigido por Fran Alonso y, lo peor, sin demostrar síntomas de mejoría. Para colmo, el próximo domingo visita al todopoderoso Barcelona (12.00 horas en el Johan Cruyff). No sin antes viajar a Gran Canaria para disputar la Copa de la Reina, contra el Guiniguada Apolinario (miércoles, 20.00 hora peninsular).