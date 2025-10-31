Los goles encajados en la primera parte, una rémora

Millene Cabral conduce el balón durante el partido ante el DUX disputado en Riazor German Barreiros

El Deportivo femenino tiene un problema con las primeras partes. Y es que las jugadoras entrenadas por Fran Alonso han encajado seis de los 13 goles que llevan en contra en estas ocho primeras jornadas del campeonato en los iniciales cuarenta y cinco minutos de sus partidos. Es decir, en la mitad de los compromisos que llevan. Y esto les ha supuesto tres derrotas y tan solo en un caso un empate. Este fue en el último encuentro liguero, ante el Atlético de Madrid (0-0).

La primera vez que el cuadro blanquiazul fue obligado a remar, tras quedar por detrás en el marcador, ya fue en la segunda jornada liguera. En el encuentro ante el Espanyol, Ona Baradad adelantaba al cuadro perico en el minuto 41 del choque.

Una diana que suponía una losa que las coruñesas no eran capaces de salvar y que les suponía encajar la primera derrota de la campaña, después de haber iniciado el año con un empate en Riazor contra el Badalona (0-0). En la cuarta jornada de nuevo el recibir un gol en los primeros compases de la contienda marcaba el sino de la derrota ante el Real Madrid (4-0).

Las madridistas se adelantaban en el dos de partido debido a un tanto de Carolina Weir y solo ocho minutos después, en el 10 del partido Sara Däbritz hacía el segundo. A pesar de que el plantel merengue se quedaba con diez en el campo por la expulsión de Shei en el 32 las deportivistas eran incapaces de darle la vuelta a un encuentro en el que el cuarto gol lo firmaba una exherculina, Athenea del Castillo

Dos semanas después, en la sexta jornada en la derrota ante el Alhama (3-1), otra vez el Dépor empezaba a perder el partido ya en la primera parte. Marta marcaba en el 13 y Astrid establecía el 2-0 en el 40.

Belén en el 54 firmaba el tercero de las locales y era Paula Monteagudo la que, en el 74 acortaba distancias de un marcador que ya no se movería. En la octava jornada, la última antes del parón por los partidos de selecciones, el Deportivo volvía a ser golpeado en el inicio del partido, pero en este caso, por primera vez en lo que llevamos de curso, a pesar de esa circunstancia lograba ‘rascar’ un empate.

Fue en las sufridas tablas logradas ante el Atlético de Madrid (1-1) en Riazor. Otra ex del Dépor, en esta ocasión Gaby García, ajusticiaba a las coruñesas en el minuto 6 del choque. En el minuto 50 las rojiblancas se quedaban en inferioridad numérica, tras la expulsión por doble amonestación de Lauren. Una circunstancia que esta vez sí aprovechaban las coruñesas para empatar el duelo, por medio de un tanto en el 70 rubricado por Millene Cabral.

“No nos podemos permitir el no competir, tiene que ser base para este equipo. Son partidos para aprender, seguir trabajando y potenciar esas partes que son nuestras fortalezas. Tenemos mucha confianza en el equipo y en que podemos hacerlo bastante mejor”, comentaba recientemente la delantera brasileña, que ha visto por fin la luz al final del túnel tras su lesión. Una dolencia muscular en el recto femoral de su pierna derecha que había sufrido a principios del mes de agosto lastró su pretemporada e inicio liguero.

La competición regresa este fin de semana, con el encuentro de este sábado a las 16 horas ante el Eibar, un compromiso complicado en el que las blanquiazules tratarán de proteger mejor su arco como garante para poder llevarse algo positivo de su visita a Ipurua. Dejar de encajar en los primeros 45 minutos es el reto para que esos goles no sean una rémora para el Deportivo.