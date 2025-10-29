El Dépor busca la metamorfosis positiva tras el parón liguero

Celebración del gol de Ainhoa ante el DUX Logroño Germán Barreiros

El parón internacional le ha dado al Deportivo tiempo. Tiempo para analizar los aciertos y los errores que le han llevado a plantarse en la novena jornada de Liga F en el duodécimo puesto merced a ocho puntos. Quizás no es la posición deseada, pero es la realidad a la que se enfrenta el equipo blanquiazul. Ahora, tras la ventana de selecciones, el conjunto dirigido por Fran Alonso vuelve a la competición en una semana exigente y con el objetivo de no calcar el rendimiento mostrado en la temporada pasada tras el primer parón liguero.

En ocasiones como esta, echar la vista atrás sirve para reconocer los errores cometidos. También para replicar aquellas acciones que dieron sus frutos. Porque a veces es tan sencillo como no tocar lo que funciona. La primera ventana internacional del curso pasado llegó tras el empate ante el Eibar de la séptima jornada. Por aquel entonces el Deportivo era décimo y en su casillero había seis puntos.

Aquel parón frenó una racha de dos encuentros sin perder. El Dépor, todavía entrenado por Irene Ferreras, firmó su primera victoria ante el Madrid CFF (1-0) y, una semana más tarde, volvió a sumar en Ipurua (0-0). Las buenas sensaciones que logró sentir la escuadra coruñesa se quedaron ahí. Parecía que el equipo había cogido carrerilla y se disponía a alzar el vuelo. Hasta que el parón internacional emuló a un muro de hormigón que les hizo darse de bruces contra la realidad.

El Dépor estuvo hasta 20 días sin jugar en Liga F. Al fin de semana sin competición por la ventana internacional se le sumó otro por la catástrofe de la DANA. El conjunto herculino tenía que desplazarse a la Comunidad Valencia para medirse al Valencia, pero la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió suspender todos los partidos que se iban a disputar en esas fechas en dicha autonomía.

Turbulencias

Esas casi dos semanas sin competición liguera, al cuadro deportivista le sentaron peor que mejor. Volvió ante la Real Sociedad en Riazor y, bajo el calor de su afición, vivió el primer varapalo que puso en entredicho la continuidad de Irene Ferreras (0-1). Una jornada más tarde, el equipo recibió al Espanyol para intentar revertir la situación frente a uno de sus iguales. La escuadra perica se quedó con los tres puntos (0-1), ahondó todavía más en la crisis deportivista y envió a Ferreras a la cuerda floja. Próxima parada: Sevilla, donde la entrenadora madrileña se jugaría definitivamente su continuidad.

El Dépor cayó en la Ciudad Deportiva Jesús Navas (2-1) y, tras él, también Irene Ferreras. A partir de ahí dio inicio otra historia. Fran Alonso aterrizó en el banquillo deportivista y, después de un arranque complicado —derrotas abultadas en Granada (5-0) y ante el Real Madrid (4-1)—, el equipo blanquiazul por fin empezó a carburar.

La reacción del Deportivo tras el primer parón internacional de la temporada pasada es un reflejo en el que no mirarse. O sí. Sobre todo para no volver a caer en los mismos fallos. La situación que atraviesa el equipo en este curso es similar. En sus arcas solo suma una victoria y, tras siete partidos, impera la sensación de no estar haciendo las cosas todo lo bien que se debería.

Semana complicada

La vuelta a la competición llega por partida doble y llena de exigencias que obligarán a rotar. El próximo sábado el conjunto comandado por Fran Alonso visita Ipurua (16.00 horas), donde tendrá la oportunidad de desvelar su nivel real. El Eibar suma los mismos puntos merced a dos victorias (ante Levante y Costa Adeje Tenerife) y un empate (contra el Badalona Women). Será el primer desplazamiento de los tres que afrontará el Deportivo, aunque por la importancia de empezar bien la semana, así como la necesidad de sumar tres puntos, cuesta visualizar alguna posible rotación.

Cuatro días después, la escuadra coruñesa viajará a Gran Canaria para disputar la eliminatoria copera a partido único (20.00 hora peninsular). Por el nivel del rival, el Guiniguada Apolinario, puede que sea el momento idóneo para que la ‘unidad B’ salte a escena.

Rematará la semana el domingo 9 con plato fuerte: el Barcelona, líder todopoderoso de la Liga F, en tierras catalanas (12.00 horas). Siempre hay cabida para una sorpresa. Así lo demostró el Levante en el curso pasado al saquear el Johan Cruyff y llevarse los tres puntos. Sin embargo, la derrota es previsible si es el Barça el equipo que está enfrente.

El punto cosechado en la anterior jornada ante el Atlético de Madrid, tal y como aseguró Fran Alonso, ha dado alas al Deportivo. Ahora es momento de que cuerpo técnico y jugadoras sean capaces de transformar ese empuje en puntos. Porque las fechas pasan y los lamentos ya de nada valen.