Inês Pereira sostiene la primera victoria de Portugal ante Estados Unidos (1-2)

Inês Pereira en un entrenamiento con la selección de Portugal @selecaoportugal

Portugal, con la deportivista Inês Pereira bajo palos, se midió esta madrugada pasada a Estados Unidos. A pesar de ponerse por delante en el marcador el combinado dirigido por Emma Hayes, el cuadro luso logró darle la vuelta al marcador merced a las dianas de Diana Gomes y Fátima Pinto (1-2).

Francisco Neto citó para los dos amistosos a sus dos porteras predilectas: Inês Pereira y Patricia Morais, del Braga. Es habitual que el seleccionador portugués alterne la titularidad en el arco, y esta vez fue la guardameta del Deportivo la elegida.

A los 34 segundos de partido, Estados Unidos ya mandaba sobre el electrónico. Rose Lavelle recibió dentro del área, se giró y puso el esférico al segundo palo, lejos de Inês, que no pudo hacer nada por evitar el tanto.

Portugal se recompuso y equilibró el juego. También gracias a la actuación de la meta blanquiazul. Pasado el minuto 9, la propia Lavelle se plantó en el área con Inês como único obstáculo para poner el 2-0. La portera del Dépor salió de su zona para achicar el espacio, aguantó firme y terminó por desviar el tiro lo suficiente para que diese en el palo. Fue la primera de otras tantas que salvaría Pereira.

Justo antes del descanso, Diana Gomes aprovechó un saque de esquina para poner el empate. Un gol que serviría al combinado luso para soñar con la primera victoria de su historia ante Estados Unidos.

En el segundo acto, el conjunto de Emma Hayes salió en busca del gol de la ventaja, pero se batieron una y otra vez ante un muro que sostenía Inês Pereira. Primero le negó el 2-1 a Thompson y poco después fue Fátima Pinto quien sorprendió con el 1-2.

La portera del Deportivo cerró su buena actuación salvando el empate a diez minutos del final.

Portugal y Estados Unidos se volverán a ver las caras el domingo a las 22.00 (hora peninsular).