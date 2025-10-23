Lucía Martínez gana enteros en la medular

Lucía Martinez en pretemporada Athletic Club

Si algo necesita el Deportivo para no quedarse atrás y recuperar sensaciones, es la mejor versión de todas sus jugadoras. Sobre el papel, la plantilla del cuadro blanquiazul le permite avanzar como proyecto y codearse con la media tabla de la Liga F. Una de esas futbolistas que, con el paso de las jornadas, está acrecentando su rendimiento es Lucía Martínez.

La mediocentro generó ciertas dudas en las primeras fechas ligueras. Unas dudas que, desde ayer, tienen su explicación. La propia Lucía explicó en la sala de prensa de Abegondo que en el tramo final de la campaña pasada notó unas molestias en el tobillo que le impidieron finalizar y empezar esta con buenas sensaciones: “Es cierto que me ha costado un poco al principio. El año pasado acabé regular con el tema del tobillo”.

A esa irregularidad se le sumó también el estado de Paula y Henar, sus competidoras en el centro del campo. Ambas contribuyeron a que la pretemporada del Deportivo fuese ilusionante, algo que les sirvió para ganar la partida a Lucía: “Ellas —Henar y Paula— llegaron muy bien a la pretemporada. Yo intenté hacer un trabajo más conservador para llegar en la mejor posición posible”. Y así fue. Con la octava fecha liguera cumplida, Lucía ya pisa los talones a sus compañeras en lo que a minutos se refiere.

La línea es ascendente y Fran Alonso parece haber encontrado en la madrileña un seguro en la medular. Suma ya 354 minutos de 720 posibles, cerca de los 409 de Henar y de los 416 de Paula. Los datos revelan una rotación continua. De hecho, pocas parejas han repetido en el medio del campo. Paula y Henar han compartido dos titularidades —contra el Badalona Women en la primera jornada y ante el Madrid CFF en la quinta—, las mismas que la asturiana intervino con Lucía —en la segunda y séptima fecha, frente al Espanyol y DUX Logroño respectivamente—.

Rotación obligada

Las rotaciones serán imprescindibles de cara a la vuelta tras el parón internacional. El Deportivo tendrá que afrontar una semana llena de encuentros claves y todos ellos lejos de Riazor. Arrancará el mes de noviembre con la visita al Eibar (sábado 1 a las 16.00 horas). Cuatro días después, el miércoles 5, la escuadra coruñesa viajará a Gran Canaria para disputar la eliminatoria de Copa de la Reina, ante el Guiniguada Apolinario (20.00 hora peninsular). Rematará con el plato fuerte de la semana: el Barcelona, en el Johan Cruyff (domingo 9 a las 12.00 horas).

En poco más de nueve días, el Dépor tendrá que viajar un total de 7.882 kilómetros para jugar tres partidos. Lucía Martínez tiene claro que será una semana con varias claves: “Vamos a necesitar mucho descanso y mucha ilusión para afrontar lo que nos viene”.

Fran Alonso parece tener claras sus rotaciones: Lucía, Paula y Henar son las tres mejor posicionadas para jugarse el puesto, aunque a ellas se suman Eva Dios y Redru. A la de Arousa le está costando hacerse hueco y la jugadora del filial ha perdido protagonismo con el paso de las jornadas. También entra en juego Olaya y su polivalencia. La de Avilés está desempeñando la posición de mediapunta, aunque en la pasada jornada ante el Atlético acompañó a Lucía en el doble pivote.

Solidez defensiva

Paula, Henar y Lucía son tres jugadoras que aportan al equipo cortes diferentes. Es cierto que con la catalana el conjunto coruñés gana control con el esférico y, sobre todo, pases claves para superar la última línea. Pero con Lucía, el Deportivo gana mucho más recorrido y, por ende, más solidez defensiva.

El despliegue físico de la ‘21’ blanquiazul permite al equipo tener más contención sin balón. Así es que, con Lucía en el verde, el Dépor ha encajado solo cuatro goles de los trece que refleja su casillero: el único del Espanyol (1-1), el último de la goleada del Real Madrid (4-0), el que supuso el empate del DUX Logroño (2-2) y el de Gaby con el Atlético de Madrid el pasado domingo (1-1).

El Deportivo está lejos de ofrecer su mejor versión, aunque el punto cosechado ante la escuadra rojiblanca sirve para tomar impulso de cara al próximo duelo. Las últimas dos jornadas, en las que Lucía partió como titular, también le han valido para dar un paso adelante a nivel personal: “Quiero coger sensaciones, empezar a creer en mi juego y a confiar en lo que soy como jugadora”.