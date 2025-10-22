Lucía Martínez demanda un Dépor más seguro: "Tenemos que tener confianza en nuestro juego"

Lucía Martínez en rueda de prensa Pedro Puig

Tras cosechar un empate ante el Atlético de Madrid, el Deportivo afronta una semana sin Liga F. El parón de selecciones permite al equipo tomarse un respiro y analizar la situación con perspectiva. Eso es lo que ha hecho Lucía Martínez esta mañana desde la sala de prensa de Abegondo.

La mediocentro aseguró que el punto logrado frente al cuadro colchonero sirve a la plantilla para tomar impulso y encarar la próxima jornada —1 de noviembre contra el Eibar, en Ipurua, a las 16.00 horas— con mejor ánimo.

Sensaciones tras el empate: “Llevamos dos o tres jornadas con sensaciones agridulces. Es cierto que en la pasada jornada el Atlético de Madrid nos proponía un partido serio y complicado y el equipo respondió con un muy buen nivel y eso hace que mejoren nuestras sensaciones. Para irnos al parón nos ha ayudado mucho el empate para afrontar la siguiente semana con más ilusión”.

Punto de inflexión: “Sí, es cierto que obtener buenas sensaciones contra un muy buen rival hace que las expectativas se deshielen un poco y se calme esa incertidumbre. Nos anima a coger aire y afrontarlo de otra manera para mejorar pequeñas cosas y continuar en el proceso de mejorar”.

Mala dinámica: “La pretemporada fue muy buena. Creo que no deja de ser un escenario un poco irreal porque al final teníamos equipos que todavía no estaban tan rodados como nosotras. Empezamos con un muy buen pie y creo que todo son dinámicas. Cogimos una racha buena y nos desinflamos un poco. Pero son muchas jornadas, es muy larga la competición y habrá momentos en los que tengamos cierta dinámica positiva. No podemos hundirnos cuando tengamos varios partidos un poco regulares”.

Posibilidad de ganar ante el Eibar: “Esta semana, aunque no haya competición, veo un equipo serio, que tiene garra y está dispuesto a enfrentarse al Eibar, a darlo todo. También nos viene la primera ronda de la Copa de la Reina. Vamos a necesitar mucho descanso y mucha ilusión para afrontar los siguientes partidos que nos vienen”.

Juego del equipo: “Para mí el punto de inflexión es sobre todo la confianza en nuestro juego. Tenemos que intentar ser un equipo un poco más combinativo a lo mejor. Es cierto que se siente a lo mejor un poco de precipitación. Tenemos que intentar jugar más con el centro del campo, girar más el balón... Siempre se pretende entrenar eso en el día a día, tener un poco más de calma y dar pequeños pasos para intentar ser más tener un juego más combinativo y menos directo. Tener la posibilidad de usar ambos escenarios es lo que nos va a hacer mejorar”.

Sensaciones a nivel personal, competencia: “Es cierto que me ha costado un poco al principio empezar a tener buenas sensaciones. El año pasado acabé un poco regular con el tema del tobillo y demás. Ellas —Henar y Paula—, en pretemporada llegaron muy bien. Yo intenté hacer un trabajo un poco más conservador para intentar llegar en la mejor posición posible. Y a partir de ahí empezar a tener minutos, coger sensaciones y empezar a creer en mi juego y a confiar en lo que soy como jugadora”.