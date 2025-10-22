Lía Muíño asoma la cabeza después de un inicio complicado

Lía Muíño controla el esférico ante Xènia y Bøe Risa en el encuentro entre Deportivo y Atlético de Madrid RCDEPORTIVO

Lo de Lía Muíño y el Deportivo es semejante a una historia de amor. Con sus más y sus menos, pero destinadas a acabar de la mejor forma. O al menos a intentarlo. Después de iniciar la temporada con polémica incluida, la coruñesa efectuó su debut en esta campaña el pasado domingo ante el Atlético de Madrid. Ingresó al verde en el tiempo extra, en el 92, en detrimento de la goleadora Millene.

Fueron varios los gestos que desvelaron la importancia de esa sustitución. El primero lo tuvo la brasileña. Se acercó a la banda para dar el cambio y le mostró a Lía una sonrisa reveladora acompañada de unos aplausos de ánimo. Le chocó las manos y la abrazó. En cuanto la herculina pisó el césped, la afición blanquiazul se encargó de realizar el segundo: ovación y demostración de cariño para una jugadora de la casa que no atraviesa el momento más sencillo de su carrera profesional. Y el último gesto llegó desde el lado rival. La exdeportivista Gaby García, que se encontraba más cercana a esa banda, le brindó sus manos como señal de apoyo.

Lía ya estaba sobre el verde de Riazor y era su momento de demostrar. La colegiada decretó seis minutos de añadido y ese era el tiempo que tenía la mediocentro para convencer a Fran Alonso de que haberla dejado sin jugar hasta la octava jornada había sido un error.

El primer balón que se toca, para una futbolista, siempre puede ser clave. Lía recibió de espaldas a la meta defendida por Lola Gallardo un pase de Vera. La ‘15’ del Deportivo controló el esférico y, en el segundo toque, se la cedió a Samara.

El tiempo extra fue más accidentado que otra cosa y, fruto de ello, se jugó más bien poco, algo que favorecía al cuadro dirigido por Fran Alonso. A pesar de ello, Lía fue capaz de demostrar todo su potencial en una jugada cumplido el minuto 100. Presionó la salida de balón de las rojiblancas con éxito y se hizo con el balón a escasos metros del área. No dudó y puso la directa hacia la portería con una conducción hacia dentro. En el último instante buscó el recorte, pero Bøe Risa se cruzó en su camino para arrebatarle la redonda. Lejos de cesar en el intento, la coruñesa persiguió a la noruega hasta ganarle la partida y recuperar así una posesión de oro.

Minutos en Primera

Su entrada al verde no supuso su debut en la máxima categoría española. La jugadora de A Coruña, presente en la primera plantilla de la historia del Deportivo, ya sabía lo que era contar con minutos en Primera División.

En la temporada 2020-21, la que supuso el descenso a Segunda División, Lía disputó un total de quince partidos. En tres de ellos partió como titular y finalizó la campaña con 466 minutos en su casillero personal.

Su asentamiento en el cuadro deportivista en esa época no era sencillo. Por motivos académicos, la futbolista blanquiazul alternaba las camisetas del Deportivo y del South Florida Bulls, equipo de la universidad estadounidense en la que cursó estudios superiores.

Premio a la constancia

En la campaña pasada, Lía y el Deportivo entendieron que lo mejor para la coruñesa era buscar un nuevo destino. Así, a finales de julio de 2024, la entidad blanquiazul anunció que, tras renovar hasta 2026, jugaría en calidad de cedida en el Atlético Villalonga.

El préstamo fue productivo para todas las partes. Lía se consagró como titular y, con ella como una de las grandes protagonistas del juego, el equipo de Sanxenxo certificó la permanencia sin apuros. En el pasado verano, regresó tras el préstamo y se incorporó a la dinámica del Deportivo para buscar hacerse sitio en la plantilla del ejercicio 2025-26.

La temporada no inició de la mejor manera. De hecho, en las dos primeras jornadas ligueras —contra Badalona Women y Espanyol— su nombre ni siquiera apareció en la convocatoria. Hubo que esperar hasta la tercera fecha de Liga F para que entrase en la lista. Ante el Athletic Club en Riazor, la coruñesa se sentó en el banquillo por primera vez en el curso. Desde ese encuentro, la dinámica con su figura se ha repetido: sí en los partidos de casa y no en los de fuera. Estuvo convocada en los duelos frente al Madrid CFF, DUX Logroño y Atlético de Madrid, todos ellos disputados en Riazor; se quedó sin viajar a la capital para medirse al Real Madrid y a Murcia, para jugar contra el Alhama ElPozo.

Al término del partido entre Deportivo y Athletic Club que supuso la primera convocatoria de Lía en la temporada, Fran Alonso reconoció que ninguna de sus jugadoras se tiene el puesto ganado: “Hay once posiciones, al final de cada partido la camiseta se cuelga en el vestuario y hay dos o tres jugadoras por posición que luchan por ponérsela. Todas son muy importantes. Lía y Carlota son parte de la plantilla, igual que las demás. Cuando vea que pueden ayudar, vendrán convocadas y jugarán, como cualquier otra jugadora”.

Lía y Carlota son parte de la plantilla, igual que las demás" Fran Alonso, técnico del Deportivo

El momento para Lía llegó contra el Atlético de Madrid. La coruñesa encontró el premio a la constancia y puede que haya abierto una puerta que, hasta ahora, parecía estar cerrada.