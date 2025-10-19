Fran Alonso, orgulloso del equipo: "Es un punto de muchísimo mérito contra un rival espectacular”
El técnico cree que el empate ante el Atletico tiene un sabor similar a una victoria. "Me gusta la valentía de mi equipo", destaca
A diferencia del pasado sábado, en el que Fran Alonso se mostró decepcionado por el empate ante el DUX Logroño, hoy el técnico del Deportivo desveló su alegría. El punto cosechado frente al Atlético de Madrid deja al equipo coruñés con unas sensaciones totalmente diferentes, tal y como confirmó su entrenador.
Valoración del partido: “El equipo lo ha dado todo. Hemos empezado nerviosas los primeros 20 minutos. Creo que no hemos sido suficientemente agresivas. De ahí ha venido el centro del primer gol. En cuanto hemos empezado a ser un poco más agresivas, ya antes de la tarjeta roja, el equipo ha crecido. A pesar de la calidad del rival, les hemos contenido bien. Y luego en el segundo tiempo, ya contra diez, hemos ido a intentar primero el empate y luego ganar el partido. Teníamos la experiencia de un partido anterior contra Real Madrid. Contra diez nos hundieron y al final fue una actuación muy mala. Pero hoy creo que ha sido todo lo contrario. Hemos sabido sufrir, hemos sabido generar peligro cuando podíamos y hemos defendido con muchísima seriedad, con buena organización, buena comunicación. Hemos cambiado la formación, el sistema y creo que nos ha ayudado mucho. Hoy tengo que felicitar a las jugadoras porque lo han dado todo y es un punto de muchísimo mérito contra un rival espectacular”.
Hoy empate que sabe a victoria y el sábado pasado empate que supo a derrota: “Sí, lo has definido perfectamente. El empate de los dos partidos vale un punto, pero creo que anímicamente este vale más. Hemos logrado remontar el marcador contra un equipo de muchísimo nivel, lo cual nos da confianza. Hemos tenido la valentía de ir a por ello hasta el final. Es cierto que también el contrario juega, han tenido ocasiones ellas también, pero nosotros no hemos renunciado al ataque y a intentar ir a por el partido. A pesar de que la última vez que lo intentamos contra el Madrid CFF al final concedimos un gol y se nos escapó. Me gusta la actitud, la valentía que está mostrando el equipo, la tranquilidad que están mostrando durante las semanas, la positividad a pesar de que veníamos de una mala dinámica. Estoy contento y orgulloso de los jugadoras”
Cambios: “No necesitábamos ya línea de tres. Ellas tenían una jugadora menos, solo presionaban con una en primera línea, no necesitábamos ese más dos, necesitábamos una jugadora más por dentro, necesitábamos llegar con más futbolistas. Y luego nos ayudaba tener a Milene en banda para que encarara, lo mismo que estaba haciendo Ainhoa en la otra banda. De ahí ha llegado el gol. Un buen giro de Pau, hemos atacado la espalda. Muy buen gol de Millene, muy contento por ella. En esta ocasión nos ha salido bien y hemos conseguido por lo menos el punto que creo que nos ayuda mucho de cara al futuro, en seguir construyendo y creyendo”.
Contrariado en la primera parte: “No estábamos contentas en el inicio, los primeros 20 o 25 minutos no nos estaban saliendo las cosas, pero creo que lo hemos corregido ya antes de acabar el primer tiempo y antes de la expulsión. Hemos acabado con buenas sensaciones y en el descanso el mensaje ha sido positivo. Hemos mejorado y nos vamos con buenas sensaciones”
Individualidades de Inês: “Ha tenido dos paradas muy meritorias que nos han ayudado a conseguir estos puntos. En línea general han estado todas muy bien”.
Posible penalti a Ainhoa: “Yo la verdad es que lo he visto bien, pero por la reacción de la jugadora lo pedí, al final no lo ha estimado así la colegiada, Si ella lo dice, seguro que hay algo ahí".
Eibar tras el parón de selecciones: “Lo afrontamos con ilusión, ya es el segundo partido sin perder, y este ante un rival de mucha entidad. Este partido era muy importante, no solo por la calidad del rival, sino porque ahora nos vamos al parón con unas sensaciones mucho mejores. Creo que tenemos que mejorar muchas cosas, pero este partido nos da esa tranquilidad. Tenemos ilusión porque el Eibar es un rival directo, queremos que las actuaciones del equipo sigan dando alegrías a la afición”.