El Una X Una del Deportivo-Atlético de Madrid: Millene e Inês firman las tablas

Millene y Silvia Lloris pelean el esférico en el encuentro entre Dépor y Atlético Carlota Blanco

Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo tras el empate ante el Atlético de Madrid.

INÊS PEREIRA (8)

No pudo hacer nada en el gol de Gaby. En los minutos finales, realizó dos intervenciones de mérito para salvar el empate.

PAULA NOVO (5)

No fue capaz de aportar demasiado en ataque, aunque mantuvo a raya a Ana Vitória.

MERLE BARTH (6)

De menos a más. En la primera mitad se vio superada, pero después fue capaz de anticipar y robar varios balones.

RAQUEL GARCÍA (5)

No se encontró cómoda, ni con balón ni sin él. No fue capaz de imponerse a Gaby en el gol del Atlético de Madrid.

VERA MARTÍNEZ (6)

Trató de aportar calma en la salida de presión del Deportivo. Se fue sintiendo más segura con el paso de los minutos.

SAMARA ORTIZ (6)

Jugó a banda cambiada. En la primera parte sufrió mucho con Luany. En la segunda fue capaz de sobreponerse y ganarle la partida.

LUCÍA MARTÍNEZ (6)

En los primeros compases se vio superada por las oleadas del cuadro visitante. Fue encontrando su sitio y terminó aportando a la estabilidad del Dépor.

OLAYA RODRÍGUEZ (5)

No terminó de encontrarse cómoda. No logró entrar mucho en contacto con el esférico, aunque se alió con Ainhoa para generar peligro.

AINHOA MARÍN (8)

En el primer acto trató de hacer buenos los balones en largo de sus compañeras. Aprovechó la superioridad y fue un dolor de cabeza para las rivales. Buscó su gol.

MILLENE CABRAL (8)

Goleadora por segunda jornada consecutiva. Le costó entrar en el partido, pero cuando lo hizo, provocó la expulsión de Lauren Leal.

BÁRBARA LATORRE (5)

Peleó para intentar comandar algún contragolpe, aunque las rojiblancas se impusieron en los duelos.

Los cambios

PAULA GUTIÉRREZ (8)

Su entrada al verde cambió el partido. Filtró un pase perfecto entre líneas para que Millene abriese el marcador.

MARISA GARCÍA (5)

Trató de pelear algún balón en largo.

HENAR MUIÑA (6)

Aportó consistencia en el centro del campo.

LÍA MUIÑO (s.c.)

Sin apenas tiempo para demostrar. Debutó en esta temporada.